繼推出「嘉義縣場景簿」後，積極爭取影視產業青睞的嘉義縣展開｢導演製片抵嘉｣影視產業交流行程，邀業者、導演到嘉縣實地勘景。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

繼推出「嘉義縣場景簿」後，積極爭取影視產業青睞的嘉義縣展開｢導演製片抵嘉｣影視產業交流行程，邀業者、導演到嘉縣實地勘景。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

繼推出「嘉義縣場景簿」後，積極爭取影視產業青睞的嘉義縣展開｢導演製片抵嘉｣影視產業交流行程，邀業者、導演到嘉縣實地勘景。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

16位參與的影視工作者9日抵達嘉縣，由文化觀光局副局長李茂鍾、新聞行銷處長劉孋瑩接待。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

繼推出「嘉義縣場景簿」後，積極爭取影視產業青睞的嘉義縣展開｢導演製片抵嘉｣影視產業交流行程，邀業者、導演到嘉縣實地勘景，了解嘉縣協拍資源，9日首批9個影視公司共16位影視工作者參與，部分製作公司透露已有到嘉縣拍片計畫，嘉義縣長翁章梁表示，樂見嘉義縣的城市活力與影視文化彼此相互驅動，歡迎大家來拍片。

16位參與的影視工作者9日抵達嘉縣，由文化觀光局副局長李茂鍾、新聞行銷處長劉孋瑩接待，除了帶領導演、製片進行勘景，也說明嘉縣的協助拍攝資源、場地租借服務。

李茂鍾說，近幾年台灣影視議題多元，更需要多樣豐富的地景與風土故事來做支撐，嘉義縣剛好符合這些條件；劉孋瑩說，縣府會持續打造友善影視環境，讓在嘉義拍片的影視工作者，如同獲得有力夥伴支持般的放心創作，只要有符合嘉義風土人情，能加深嘉義縣品牌形象的戲劇，都歡迎提出協拍申請，縣府將有專責窗口說明申請流程及獎勵方法，或劇組也可先至嘉義縣場景簿網站瀏覽18鄉鎮市的場景，為拍攝計畫增添靈感。

翁章梁說，嘉縣擁有絕佳的地理優勢，無論是林相豐富的西北廊道山脈、浪漫絕美的濱海風景線或灌注著庶民活力的田園景觀，都座落在嘉義縣的地理範疇內，對需要多元場景，講求拍片效率的影視工作者而言非常便利。

這次｢導演製片抵嘉｣影視產業交流行程成員包括影一製作所股份有限公司、青睞影視製作股份有限公司、三映電影文化事業有限公司、答人文創事業有限公司、想映電影有限公司、得藝文創國際股份有限公司、前景娛樂有限公司、三和娛樂國際有限公司、七十六號原子等9個單位，合計16位影視工作者參與，且皆來自不同領域分工，包括導演、監製、製片以及出品人等，帶著各種故事想法前來尋求合作機會。

(中時 )