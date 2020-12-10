【愛傳媒簡秀枝專欄】「國寶新視界」—8K文物影片發表會，於12月8日下午2時在故宮博物院文會堂舉行。

翠玉白菜等6件名品國寶，透過8K新科技的呈現，栩栩如生，為古文物研究、教育與推廣，帶來劃時代意義。故宮博物院副院長余佩瑾、台達電集團創辦人鄭崇華，帶領團隊，親自出席開幕儀式。

8K文物系列影片的6件故宮國寶分別是：宋朝范寬的《谿山行旅圖》、宋朝李唐《萬壑松風圖》、宋朝郭熙《早春圖》、清朝《肉型石》、清朝《翠玉白菜》，及清代藏傳佛教經典《龍藏經》，由新銳導演柯子建團隊掌鏡，歷經大半年的研究、推敲，以慢工出細活的精神，為國寶呈現新視界。

該發表會具有多項意義：1、8K技術首度參與國寶的呈現。2、6件國寶同時現身。

值得一提的是，平時用肉眼觀看故宮的國寶畫作范寬「谿山行旅圖」，多半只能欣賞用筆墨勾勒出的山川氣韻，但在8K高解析度攝影、投影下，卻能清楚看到右下方的驢隊及范寬落款。

8日下午「國寶新視界」開幕式，貴賓雲集，故宮副院長余佩瑾主持開幕典禮。她在致詞時強調，8K影片即是「前所未有的清晰紀錄」。

去年日本奈良國立博物館展出藤田美術館收藏的南宋〈曜變天目茶碗〉，正是採用8K攝影技術，拍下精美藏品，再把圖片放大，當時身為觀眾的余佩瑾副院長，首次接觸8K攝影，至為感動。

她說，比起肉眼看物，鏡頭下的茶碗，反而透露更多細節，方便學術機構的研究、賞析與推廣，至為可貴。

這次國寶新視界——8K文物影片的拍攝，係由故宮器物處、書畫處、教展處、圖書文獻處共同協助完成，透過對文物的清晰紀錄，宛如另一雙眼睛，幫助觀眾找到看到平時忽略的細節，甚至具備解決學術問題的潛力，值得大力推動與分享。

台達電集團董事長鄭崇華對於科技產業參與故宮博物院文物的推廣，至感驕傲，他說，除了自己喜歡故宮文物，常到故宮觀賞文物之外，舉凡國際客戶或友人，到台灣洽商或旅遊，他一定在忙碌行程中，為客人擠出時間，走訪故宮博物院，大家對於豐富的館藏，以及東方文明的精緻唯美，讚嘆不已，不但 因此對台灣之行，留下深刻印象，更能了解經台灣寶藏下的深遠悠久文化。

台達電對於故宮的合作，一直是掏心掏肺，慷慨捐輸。早在2006年台達電提供了LED投影、3D投影，其來有自。

2011年黃公望的《富春山居圖》兩岸合璧在台北展出時，台達電提供了42台高畫質投影機，打造出全長有39米的山水畫境，透過3D動畫影像，增添了展覽的生動性、豐富性，趣味橫生，廣受好評。

台達電原本只作4K技術的開發，但東京奧運會籌備期間，日本NHK極力鼓勵該集團挑戰8K新技術。果然，台達電開發團隊不負眾望，如期推出新功能，日本如獲至寶，不受疫情影響，已經直接採用。

鄭崇華非常以8K的精準細膩，至為感意，特別在舞台上秀出三幅絲綢刺繡的質感，瑰麗逼真程度，簡直嘆為觀止。

科技，畢竟是以人性為終極目標，台達電以科技研發，可以和故宮合作，讓國寶的真實容顏再現，用科技服務藝術，回歸人性的感動，也是身為企業主，與有榮焉。

柯子建導演主持國寶新視界-8K文物影片的拍攝，成為最珍貴的學習歷程，由於故宮博物院團隊的專業，凡事追求極致，8K技術又是鉅細靡遺，一絲不苟，所以作業過程，不容絲毫閃失，萬份嚴謹，讓他學習到許多，也因為鞭辟近裡，彷彿也為自己修補了人生課程，止於至善，成為未來的座右銘。

12月9日起至12月13日，「國寶新視界8K影片」會在國立故宮博物院的文會堂免費播映，民眾只要前往國立故宮博物院，即能親身感受8K超高畫質的視覺震撼。

同時，台達電子文教基金會也會分享更多8K的影片，包括全球首部8K環境教育影片《水起．台灣》。

該樂團表示，透過8K細緻投影呈現台灣的唯美水景和水資源的困境，希望讓觀眾能身歷其境，進而採取行動保護氣候環境及水資源。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)