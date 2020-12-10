國民黨立院黨團總召林為洲任期將屆，資深藍委費鴻泰有意爭取，兩人經協調後，林為洲決定禮讓。對此，總統蔡英文竟在昨(9)日的民進黨中常會中向自家立委「勉勵」，請大家要「顧好身體、保重」，此言讓國民黨主席江啟臣大怒，回嗆這是對民主的汙衊，網友也轟

據轉述，民進黨秘書長林錫耀報告中提到，國民黨立法院黨團總召換上費鴻泰「可能會有另外一種作為」所以黨籍立委跟總召柯建銘將會再辛苦一點；蔡英文也說，「辛苦大家，大家身體要顧好、要保重，繼續努力」。

江啟臣今日上午受訪時指出，蔡英文這樣子的說法「是對民主的汙衊」，他指出，如果執政黨會做事、做得好，在野黨就不會有任何抗爭的必要、不會有任何杯葛的動機，人民也不需要上街頭，但就是因為民進黨政府違背民意，使得天怒人怨，才造成國民黨以及人民走上街頭、佔領主席台抗議，但蔡英文這種顛倒是非的說法，實在令人憤怒。

民進黨對於在野黨的態度令許多網友相當氣憤，紛紛表示「民進黨那個態度真的非常誇張」、「傲慢的政黨」、「你們不亂搞誰想上街啊」、「一點反省能力都沒有」、「完全不想認錯的態度欸」、「太可惡」。

(中時新聞網)