〈我該怎麼對妳說，關於我們的，爸媽之愛呢？！〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】妳一定覺得挺煩的。我看得出來。因為妳在轉身時，有時，會有翻白眼的小劇場，「噢，又來了！」的表情。可是，沒辦法啊～

我們就是要跟妳說，「爸愛妳哦」，「媽愛妳哦」，「我們愛妳哦」，之類的，很黏很膩的話啊～誰叫我們是妳爸，是妳媽，妳是我們的女兒呢！

我們這一代的爸媽，很抱歉，為了行文方便，我只好把妳那年輕，美麗，小我十七歲的媽咪，扯成「我們這一代」，否則，我就老是要重複，我，妳媽，妳，我們三代，太麻煩了。

我們這一代的爸媽，應該是，有史以來，最愛跟兒女們，撒嬌的一代吧！我們上一代，妳的爺爺奶奶們，相愛相處動輒數十年，半世紀，走過婚姻，日常的風風雨雨，挽成老伴。

但她們彼此之間，恐怕很少會在言語上，互相說愛。

他們對子女，即使，數十年關照如一，從不因為兒女長大成材成人了，而放鬆做父母的關心，但要從他們嘴裡，吐出「我愛你啊，孩子」，恐怕並不太容易。

他們是行動派。他們是身體力行派。他們是日常生活實踐派。偏偏他們就不是很會使用詞彙，來表達父母之愛的世代。所以，我若要回想妳爺爺奶奶，對我說「愛」這個字，恐怕就算是翻箱倒櫃，尋遍記憶匣子裡每個角落，都很難翻找出他們說愛的畫面。

但，他們不愛我嗎？

我想起來，妳爺爺牽著我，在大圳旁，黃昏的散步。

我想起來，妳奶奶帶我去市場買菜，買了一包花生米，不時回頭看我跟在後頭，專心吃花生米有沒有跟上的眼神。

我想起來，妳爺爺揍過我之後，當夜走進我睡覺的床鋪旁，欲言又止的沉默。

我想起來，妳奶奶幫我掏耳朵，我趴在她膝蓋上，聞到她剛洗過頭髮的氣息。

我如今回憶起來，哪一段，不是愛意濃稠的畫面呢？哪一幅，不是妳爺爺，妳奶奶，愛我甚過一切的寫真呢？

但，他們，只是不會凝視我的臉，從嘴裡一個字一個字的說出「孩子，我愛你哦！」、「我真的真的，很愛你哦！」反倒是，如今，我們兄妹都年長了，我們會在家族聚餐，爺爺奶奶生日時，抱著他們，對他們說，我們愛你哦，老爸老媽。

應該是這樣吧。於是，我們，妳的爸媽，我們多愛對妳說，寶貝啊～我們愛妳哦！即使，青春期之後，妳的表情是「又來了，又來了」，但我們，還是樂此不疲的，喜歡對妳說。

很多的愛，都是超越語言的。我們知道。即使在妳還不會說話之前，我們就知道。

妳小北鼻時，我們最愛促狹的逗妳，看妳「假哭」的模樣。回家時，洗好手，進妳的小房間，看妳躺在娃娃床上，突然看到我，眼睛瞪好大，手舞足蹈，一副「你應該要抱起我」的指令。

但我故意，再走出房門。過一會，就聽妳哇一聲，我再走回房內，妳整張臉，就是在哭但沒有眼淚的哭。只要我一彎腰雙手才伸入妳的雙腋下要抱起妳，妳就又手舞足蹈，開心起來。

妳知道這樣是有效的。

妳一發出「你幹嘛不抱我」的訊息，我，妳的老爸，便立刻在妳身邊。然後，不斷的逗弄妳，女兒啊～我是妳老爸啊～全世界最愛妳的男人啊～

那一夜，我抱著妳，在陽台邊上，輕輕搖晃。一座城市，在我們家的周邊，近處遠處，燈火輝煌。但我們家，只有妳這一盞燈，明暗著我們做爸媽的心。

很多愛，超乎語言。但我們更愛，以語言，溢出我們的身體，去填滿我們與妳的空間。甚至，超出這些空間之外。

爸爸我，是很愛用私訊，跟您說愛的老傢伙吧！雖然，我知道妳媽咪也是。有些愛，不必直接。妳用line要我回家前，幫妳帶著帶那。我用line問妳，我回家前，要順便買什麼嗎？

有時，我們的用語，見證父女的默契。

妳要了幾支筆。妳說就是之前買的那種，但這次要黑色的。我須記住，上次的是哪一種。記住，就是愛。

有時，妳不放心。要我把要買的東西，拍給妳看。妳再回我，對，還是不對。在我把照片傳出去，妳還未回我之間，總有那麼一點點，等待的尷尬。

這些山下的店家，不管是便利店，是小書店，我們都很熟悉了，店家也熟悉我們。一看我挑的東西，他們多半會問：是幫女兒買的吧？我點點頭。

他們又會再問：女兒很大了吧？哇，都高中啦！那時你牽她來，還那麼小呢！

是啊，正是日日夜夜的愛，讓妳長大，催我老邁，但也是夜以繼日的愛，讓我們無縫接軌的，把歲月連結成一長串有意義的日子。

沒有妳，我們不懂什麼叫「愛」，這個字的具體實踐，在日常生活裡。沒有妳，我們不懂什麼叫「愛」，這個字的抽象意義，在生命的軌道上。沒有妳，我們不懂什麼叫「愛」，這個字貫通的我們上一代，到妳這一代的延續。

我們常說有了妳，我們的世界不一樣了，我們的人生不一樣了，指的，正是這樣的一種奇特，甜美，深奧兼具簡單的意含啊～所以，我們怎能不想對妳說，「小寶貝，我們愛妳哦！」

爸爸我，怎能不對妳說，「女兒啊，爸爸愛妳哦！」那是我們衷心的感謝。

感謝妳當了我們的孩子。因而，讓我們的生命，豐富起來。忙碌起來。卻又突然的，願意停下來，抱著妳，什麼都不做，什麼也都暫時忘卻，拋下，靜止的，凝望著妳。

我們因妳，而完整了自己。我們也因妳，而回顧了自己。我們怎能不常常對妳說，我們愛妳呢！

我們在替妳爺爺奶奶，補償那一大段，他們幾乎不曾從嘴裡輕輕吐出的愛。我們在替自己，不完整的生命，因妳而完整化的轉折，深深的表達我們的感謝。

我們愛妳，我們更愛這世界，這未來的一切了。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)