為維護新北市29萬學童食的安全，新北市果菜運銷股份有限公司9日召集供應營養午餐農友，說明下學期2月份開始將改採質譜快篩檢驗技術，搭配自動化雲端演算程式進行農藥殘留檢驗，檢驗報告不合格者都會在出貨前通知供應商即時停止採收供貨。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，「液相層析串聯質譜分析儀」，目前可檢驗出常用農藥198種，相對於過去生化快速檢測安全性準確性高，公司自10月1日起拍賣、議價之蔬果皆已改用，平均不合格率高達11％以上，不合格驗出率較過去明顯高出許多。決定將於109學年度第二學期各級學校營養午餐「契作生產供應契約書」納入，每日派員針對營養午餐供應之蔬菜採樣進行檢驗，不合格之該批產銷履歷蔬菜當天立即報廢銷毀，並通知不合格供貨農民停供10天，第2次違規停供1個月，第3次將廢止其供應資格，有機蔬菜更嚴格，採零檢出標準，以確保營養午餐之衛生安全。

新北果菜公司指出，為新北市國中小及高中、公立幼兒園營養午餐蔬菜調度平台，除了要確保蔬菜供應量每週近30公噸有機蔬菜及68公噸產銷履歷蔬菜無虞外，更負有監控食安的重責大任，以更精準防堵不合格產品，提升把關層次，讓學童能吃到優良安心的蔬果。

(中時 )