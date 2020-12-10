北埔鄉公所調派水車，解大湖村和南埔村山區居民解燃眉之急。（北埔鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

北埔鄉山區缺水，灌溉溝圳乾涸，農地也無法順利耕作。（北埔鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

北埔鄉大湖村和南埔村山區缺水，鄉公所加設臨時水塔解居民燃眉之急。（北埔鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

全台降雨量偏低，寶一和寶二水庫蓄水量都在50％以下，水情不佳，北埔鄉除農地乾旱無法順利耕作外，鄉內靠山區非自來水用戶，供水不穩超過一周，有的更陷入無水可用困境，鄉公所調派水車並加設臨時水塔，以解居民解燃眉之急。

「目前水情還須要努力！」水公司三區處副處長謝東穎指出，到10日為止，寶一水庫蓄水量45.48％有228.97萬噸，寶二蓄水量更降到剩下37.87％有1190.94萬噸，與歷年比較是相對偏低。

謝東穎說，北水區進行人造雨之前，水庫每天進流量約8萬噸，造雨後進流量增為17.68萬噸，還是有效果，頭前溪隆恩堰原每天20萬噸則減為15萬噸，新竹地區目前水情是處於「黃燈」，民眾還是要節約用水。

北埔鄉長莊明增說，近兩天鋒面帶來雨水，仍無法解決竹縣山區久旱枯水問題，鄉內南埔村和大湖村缺水情況尤其嚴重，有近20戶人家更發生無水可用。

鄉公所9日起啟動抗旱作業，向水公司買水用送水車開到山緊急供水，在乾旱未緩解前，每周1次送水25噸給缺水家戶應急，另設置2處臨時水塔供水。

莊明增說，鄉內無自來水地區遇旱缺民生用水困境，已造成居民日常生活上的不便，也是地方發展觀光、農耕的一大隱憂，目前機動載水支援因應是治標不治本，鄉民期待中央重視提供具體協助方案，確保用水無虞。

(中時 )