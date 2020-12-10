老盟今天發表的「高齡創作繪本」，是11位高齡者共同創作。（老盟提供／林良齊台北傳真）

據統計資料顯示，2019年台灣65歲以上老人達360萬餘人，而據勞動部調查指出，在台灣，男性平均退離勞動市場年齡為63.5、女性則為61.4，但國人平均壽命達80.4歲，在沒有意外發生的情況下，高齡者的第三人生有大約十七年的時間，該如何將這退休後的時間活得有意義，且繼續對社會做出貢獻是很重要的生命課題，老盟提倡活化健康高齡者的銀產力，希望讓高齡者有更多人生可能，如志工、就業與創業等。

在都市的高齡者，退休後找不到方向，導致生活沒有重心，而老盟嘗試透過不同的觀點能夠找尋這群高齡者不同的可能性，善用他們的專長與運用，在社會能夠持續貢獻，因此今年度老盟發展銀髮帶領長者說故事、生命故事繪本、讀書會帶領人以及路老師等不同模組。

如今天發表的「高齡創作繪本」，是11位高齡者共同創作，用活潑生動的方式，將生命的故事從起點、故鄉、家庭、童年、求學、愛情、工作到夢想等八大主題，透過繪畫文字製作，用對話的方式展現出來一生的回顧，老盟指出，期待透過這次的交流，讓與會者對高齡人才再運用有更多想像空間，讓高齡者不論偏鄉或都市老人，除了等時間、等人、或是等垃圾車，還有更多無限選擇以及另一種可能。

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