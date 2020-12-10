西拉雅新增6處友善場域及商家，提供友善環境及清真美食。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

因應新南向政策與提升穆斯林遊客友善環境，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處輔導轄區內業者取得友善認證，今年再增6個場域及業者，另外玉井有間冰舖的芒果冰也取得清真美食的推薦，管理處10日於尖山埤江南渡假村舉行頒證儀式。

西拉雅風管處2018年開始輔導轄區內業者取得認證，去年有3家旅館取得馬來西亞伊斯蘭大學所發放的穆斯林友善旅館（Muslim Friendly Hotel Rating System）認證，分別為台糖尖山埤江南渡假村、仙湖休閒農場、儷景溫泉會館。

今年趣淘漫旅旅館也取得穆斯林友善旅館認證，官田遊客中心、中埔遊客中心、南化遊客中心、築夢森居、沐春溫泉湯宿則取得穆斯林友善場域（Muslim Friendly Environment）認證，另外還有玉井有間冰舖的芒果冰也取得清真美食的推薦。

西拉雅管理處本次輔導取得認證的業者都有非常獨特的在地特色，業者提供屬於園區特色的清真餐飲，趣淘漫旅飯店大廚利用清真食材做出道地烤雞，帶給穆斯林遊客帶來全新的味覺饗宴。

西拉雅風管處處長許主龍表示，全球的穆斯林人口約有18億人，擁有龐大商機，雖然疫情期間國際遊客來台無法突破，但期望透過認證，讓轄區業者能準備好接待疫情後的國際遊客，把西拉雅打造成接待穆斯林旅客的友善區域，吸引更多穆斯林旅客造訪。

(中時 )