日本知名動漫《哆啦A夢》陪伴許多人成長，但其中大雄誤闖靜香浴室的片段，最近被日本網友認為會敗壞民風，請求《哆啦A夢》刪除該場景，掀起熱議。

根據日媒綜合報導，日本網友虫真綠野在網站《Change》連署，請求朝日電視台和《哆啦A夢》製作公司刪掉大雄偷看靜香洗澡的畫面，她指出觀眾有許多人尚未成年，容易帶給孩子錯誤的引導，並助長窺視女性洗澡的歪風，給現實生活中的女性心中蒙上陰影。

靜香常常在劇中被偷看洗澡或掀裙子。（圖／微博）

虫真綠野透露自己從小看《哆啦A夢》長大，已經習慣靜香裸露的鏡頭，直到生了小孩，她發現動畫帶給孩子的影響很大，呼籲動畫製作公司未來創作《哆啦A夢》新劇情時，要避開偷窺洗澡、女性身體裸露或性騷擾等畫面，假設真的無法避免，至少要加上警語，免得成為不良示範，影響孩子的身心靈發展。

這項請願活動獲得許多日本網友關注，得到近千人的支持，消息傳到海外，許多網友紛紛贊同：「支持啊，文化產品應該與時俱進」、「小時候就不是很懂這個情節有意思的點在哪？」、「雖然有點小題大作，至少不會助長不良風氣」，但也有人認為：「不會真的以為女孩子被掀裙子、洗澡被偷窺沒什麼吧？」、「難道胖虎揍大雄就不是犯罪？」、「《蠟筆小新》、《海綿寶寶》、《柯南》、《海賊王》，一堆卡通都在做壞事啊」。

網友的反應。（圖／微博）

(中時新聞網)