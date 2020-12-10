繼川普政府對中概股祭出限制令後，又有一家指數公司採取行動，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices,S&P DJI）周四宣布，旗下的指數產品將移除包括海康威視在內等中國企業。

標普道瓊指數公司表示，在12月21日開盤前，旗下所有股票指數將移除包括海康威視與中芯國際在內10家中國企業的A股、H股與美國存託憑證（ADR）。在明年元旦之前，該公司的固定收益指數，亦將剔除由中國公司發行的11檔證券。

海康威視與中芯國際尚未回應媒體置評請求。

三菱日聯國際投信首席基金管理人Kiyoshi Ishigane表示，追隨標普公司各指數的基金勢必得出售這些股票。一旦被動式基金開始賣出，主動式基金也會傾向於這麼做。

富時集團（FTSE Russell）上周宣布旗下指數產品將剔除8家中國公司，以遵守美國政府的行政命令，該命令將自2021年11月起，禁止美國投資人購買被列入黑名單之企業的證券。

(時報資訊)