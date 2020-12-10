網家(8044)公布11月營收，單月合併營收首次站上50億元，達52.63億元，年成長12.2％，創歷年單月新高；累計前11月合併營收為397億元，去成長12.7％，已超越去年全年營收。公司指出，旗下PChome 24h購物雙11檔期業績強勁挹注，及子公司露天拍賣、商店街、Pi拍錢包營運加持，結合創新營銷、流行趨勢、市場洞察、深入在地等多元面向，搶得先機衝刺整體業績。

PChome 24h購物在活動期間(11/1~11/11)，美妝商品銷量年增率高達2倍、3C通訊、家電、戶外商品銷量亦有1.5倍佳績；攜手九大行動支付打造便利金流服務，促使全檔期行動支付訂單數較去年同期增長近2倍。

此外，積極布局異業結盟策略，擴大銷售戰線至線下場景，首次橫跨電信、百貨、餐飲、人文展覽等場域，打造歷年規模最大的實體活動，更結合連續四年舉辦的國際級電商盛宴，透過創新O2O消費體驗，刺激全站新客比例攀升50％。

迎接雙12檔期，PChome 24h購物推出「1212絕不放過」購物盛典，精選十大會場，最低下殺1折起，主打全站回饋破億等優惠。同時今天也公布「雙12十大必買推薦清單」，為消費者統整下半年熱銷商品，PChome 24h購物指出，今年下半年進入後疫情時代，宅經濟熱度持續延燒，不少黑馬商品紛紛搶進排行榜。前五名必買商品中，日用品、食品保健、生活抗菌即攻佔三個名次，居家生活品需求暢旺。而今年消費者生活型態轉變，許多人開始重視生活品質，刺激寵愛商機崛起，其中真無線藍牙耳機銷售持續飆升，拿下年度必買榜首。

(時報資訊)