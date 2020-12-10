行政院上午通過「實價登錄地政三法」，修法後不僅實價登錄的門牌地號將完整揭露，另外，預售屋全面納管包括「建商自售」的部分也將納管，而且申報時間往前提，規定簽約後30日內也要進行實價登錄申報。房仲業者認為，簽訂契約30日內就申報，有助於讓預售屋交易市場價格更加透明化，下階段若能進一步修法，禁止紅單轉售之外，預售屋轉讓也要實價登錄，則可大幅降低靠市場消息來炒作房價的情況發生

現行預售屋買賣若由建商自售要等到房屋蓋好辦完移轉登記才做實價登錄，而由代銷交易也是通常等到整批房屋銷售完成才做價格揭露，通常前後都已經有兩年左右的時間差。購屋者在沒有足夠市場資訊的情況下，不易掌握市場行情，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，如果能在簽訂契約30日內就申報，有助於讓預售屋交易市場價格更加透明化，下階段若能進一步修法，禁止紅單轉售之外，預售屋轉讓也要實價登錄，則可大幅降低靠市場消息來炒作房價的情況發生。

在實價揭露規定不斷修正下，中古屋房價已經非常貼近市況，目前因有個資和隱私等擔憂，所以尚未完全門牌揭露，不過訊息揭露越具體完整，將更有助於達到房價透明化的目的。

台北市不動產仲介公會公關主委張欣民認為，房產資訊透明化，對於房產銷售業者，最大的好處，就是不用互相打「拉鋸戰」，相對地交易速度就會變快，就能夠賣更多房子，更重要的是資訊透明，有心人就不容易炒作價格，消費者也能夠更信任業者。

(時報資訊)