台股在美股回檔及電子股領跌下，指數開低走低，尾盤在權值股撐盤下，跌幅略微收斂，終場以14249.49點作收，下跌140.65點，跌幅0.97％，成交金額3048.24億元。

分析師指出，美元指數近期出現低檔反彈，壓抑亞幣升值，也直接影響台幣走勢，雖然台幣盤中仍維持升值，但尾盤遭到央行干預，後續資金動能有見趨緩；近期法人態度上，投信受到ETF以及年底作帳出現回補，但外資在現貨整體買超趨緩，期貨未平倉多單水位持續降至近期低水準，政府基金近期在指數上漲之際也略有減碼，顯示法人中僅投信偏向正向。

在資券的變化上，近期資券同增，但融資餘額11月下旬快速增加超過150億元，整體籌碼凌亂，因此，近期除了投信買超對大盤是正向外，多數利多因子均已經改變，預期指數震盪加大。

日K線在連續四天收紅後首度翻黑，且指數是出現14319～14336點往下跳空缺口跌破5日線支撐，由於周五5日線將往上扣抵14256點，因此，股價若無法站回5日線之上，預期短期5日線將出現下彎，且日KD指標也於高檔略為出現交叉往下，RSI明顯出現下彎，因此，近期若國際股市延續漲多修正格局不變下，大盤要再攻高可能性將降低。

櫃買指數收在180.53點，下跌2.13點，跌幅1.16％，成交金額776.33億元。

(時報資訊)