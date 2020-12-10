台南市政府觀旅局將於12日，在新營文化中心廣場舉行「2020台南聖誕燈節：新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會」，將首次以夢幻光雕投影秀，啟動美麗的聖誕樹及點亮綠川水岸廊道，並特別邀請荷蘭好聲音—馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）及英國古典天后李美潔（Mary-Jess Leaverland）等國際美聲現場演唱。

觀旅局長郭貞慧表示，今年委由雲林科技大學視覺傳達設計學系師生，以「光之河流」為主軸，串連府城舊市區運河及新營綠川，設計製作運河河樂燈區及新營文化中心暨綠川廊道燈區之聖誕燈飾。郭貞慧說，運河河樂燈區聖誕樹以「銀河與運河的浪漫」，營造運河水岸迷人風光，12日即將點亮的新營聖誕樹，則以「童年的河流」為題，用童玩及象徵記憶河流的光帶，妝點創意聖誕樹。

南市府將於12日在新營文化中心廣場舉行「新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會」。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

觀旅局還說，此次更特別規畫以LED流星燈串、蒲公英燈等燈飾，點亮甫由市府團隊整治完成、蜿蜒於新營市區的綠川水岸廊道，讓市民於夜間散步運動時，能伴隨美麗燈飾，有更舒適的水岸休憩環境，聖誕燈飾將於每日17點30分至22點30分點亮。

觀旅局說明，點燈晚會將於12月12日在新營文化中心廣場熱鬧舉行，16點30分起，將有慈善團體合作義賣恩人捐贈及自產產品，晚會表演則於17點30分展開，由天主教台南教區規畫黎明中學、伯利恆基金會、蘆葦啟智中心及越南、菲律賓新住民，帶來各種歌舞戲劇精彩演出。重頭戲之一的聖誕樹亮燈儀式，預計將於18點30分搭配資策會贊助的夢幻光雕投影秀，點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道。

(中時 )