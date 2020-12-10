羅麗芬-KY（6666）受惠招商大會效益顯現，11月營收重回億元大關，以1.09億元交出月成長36.3％，連續五個月走升成績，累計2020年前11月營收6.81億元，年減44.9％。

羅麗芬表示，美容院進店率提高，拉動店家進貨，以及10月招商大會效益顯現，目前終端客人到店消費回復到接近疫情前水準，營運已穩定回升，搭配完整布局新品牌與線上通路的效益發揮，預期明年業績將可回復2019年水位。

中國大陸防疫有成，民眾生活已回歸常軌，近幾個月線下美容院進店率回升，已經接近疫情前的水準，羅麗芬旗下三大面部品牌葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲產品出貨增加。此外，10月份舉辦今年第二場招商大會，吸引1,100位以上美容院店主參加，參與人數回到過往盛況，這場招商大會的簽單業績於第四季起陸續顯現。

除了三大面部品牌之外，養生品牌《綺易康》也將在全中國逾4,000家美容院通路推廣。公司產品在全中國美容院滲透率達24％，隨著客人恢復進店，線下業務回復往年水準可期。

新冠疫情加速新經濟發展，尤其是網紅、直播主以分享使用心得帶動消費，不僅傳播快速，消費者的黏著度亦相當高，線上消費的新經濟型態不會因疫情過去而消退，反而是年輕世代的消費主流。羅麗芬今年完整布局三大品牌的線上通路，並且積極推廣新零售品牌《伊姿佰EasyBio》，《伊姿佰EasyBio》已開始貢獻營收，預期明年將進入快速成長期。

(工商 )