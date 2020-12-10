在美方下令禁止和中國軍方有關聯的公司交易後，標普道瓊指數公司10日公布，會將海康威視、中芯國際等共21家中資企業，從其股票和債券指數中剔除。

路透報導，標普道瓊指數公司指出，10家中企的證券將被認定為沒有資格納入相關股指，將於21日開盤前生效。其中包括港股上市公司中國交通建設、中國建築國際、中國鐵建。以及A股上市公司中國化學、中國核建、中國衛星、中科曙光、海康威視、中國中車。還有陸港兩地上市的中芯國際。

標普道瓊指數公司還會在其固定收益指數中，剔除另外11家中企的證券，將於2021年1月1日開盤前生效。

在美國總統大選後，川普政府擴大對中國施壓。美方於11月頒布一項行政命令，禁止美國對部分中企進行投資，將於2021年1月11日起生效。此舉意在阻止美國的投資公司、退休基金和其他機構買賣31家中企的股票。上述公司是美國國防部稍早認定的得到中國軍方支持的企業。

另一國際指數公司富時羅素日前率先宣布，將名列黑名單中的海康威視、中國中車等8家中企自其產品中剔除。

(工商 )