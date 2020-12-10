在美方下令禁止和中國軍方有關聯的公司交易後，標普道瓊指數公司10日公布，會將海康威視、中芯國際等共21家中資企業，從其股票和債券指數中剔除。
路透報導，標普道瓊指數公司指出，10家中企的證券將被認定為沒有資格納入相關股指，將於21日開盤前生效。其中包括港股上市公司中國交通建設、中國建築國際、中國鐵建。以及A股上市公司中國化學、中國核建、中國衛星、中科曙光、海康威視、中國中車。還有陸港兩地上市的中芯國際。
標普道瓊指數公司還會在其固定收益指數中，剔除另外11家中企的證券，將於2021年1月1日開盤前生效。
在美國總統大選後，川普政府擴大對中國施壓。美方於11月頒布一項行政命令，禁止美國對部分中企進行投資，將於2021年1月11日起生效。此舉意在阻止美國的投資公司、退休基金和其他機構買賣31家中企的股票。上述公司是美國國防部稍早認定的得到中國軍方支持的企業。
另一國際指數公司富時羅素日前率先宣布，將名列黑名單中的海康威視、中國中車等8家中企自其產品中剔除。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。