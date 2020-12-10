大安森林公園之友基金會舉辦第一屆「大安森林公園樹木修剪示範交流活動」，台北市副市長黃珊珊今天出席活動。(主辦單位提供)

大安森林公園之友基金會舉辦第一屆「大安森林公園樹木修剪示範交流活動」，邀請全台30名專業樹木修剪手同場交流，是國內首見的樹木修剪武林大會。台北市副市長黃珊珊今天出席活動時表示，大家對於樹木過度修剪到斷頭，都很反感，網路上看到很多抱怨，台北市願意帶頭宣示，要窮盡各種可能，做到「樹木修剪不斷頭」的示範城市，若需要修法，也會和議會充分合作。

為示範正確修剪樹木的作法，台北市工務局公園路燈工程管理處與大安森林公園之友基金會共同舉辦交流活動，期盼藉由這項切磋交流活動，為台灣樹木修剪立下永續標竿，落實「樹健康、人安全、景觀美」的三大樹木修剪目標。

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷表示，近年城市裡的樹木常被不當修剪而斷頭，這錯誤的一刀造成綠樹肢體殘障、甚至成了枯木；最常見情形是錯誤下刀，除可能因為切除傷口過大，造成腐朽菌入侵，形成樹幹中空，要了樹的命，許多切口會長出不定芽，一段時間後長成不定枝，這些不定枝的結構相對不穩定，遇雨和強風很容易斷裂傷人毀車。

黃珊珊表示，她注意到網路上不少反映樹木被不當修剪的現象，尤其樹被斷頭的修剪法真是匪夷所思，等於要判樹死刑，讓很多人都很反感；台北市政府率先建立行道樹正確修剪規範，也已推動樹木修剪人員專業認證，第一步就要求市政府所屬的樹木不可以有斷頭現象。若有需要修法的部分，也會和議會充分合作促成。

台北市政府和大安森林公園之友基金會也共同完成國內第一份完整的樹木修剪檢查表和紀錄表，可供各縣市政府和園藝廠商作為樹木修剪計畫SOP的參考，進一步為修剪品質、樹木健康把關。

這次基金會首度與北市公園處合作，以大安森林公園為交流競技場域，邀請全台樹木修剪手同場交流，並祭出首獎至少20萬元的高額獎金作為獎勵。基金會表示，這次共54名修剪技術員報名這次交流活動，經過書面和實作的雙重審查，共有30名修剪技術員接受挑戰、爭取榮譽。

(中時 )