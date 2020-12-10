由台新銀行冠名贊助的TAISHIN WOMEN RUN TPE 2021（2021台新女子路跑），預定2021年4月11日透過路跑，鼓勵女性創造出如玫瑰般美麗又不平凡的自己，活動將在今天下午（10日）5點起開放報名，大會這次再度和霞海城隍廟合作，會另外推出「擲筊挑戰」活動，提供50份限量好禮給參與民眾。

自從教育部體育署推出運動企業認證以來，台新銀行已經連續多年獲得肯定，不但大力支持多項體育活動並贊助選手，也藉由公益活動和社團的活絡，鼓勵員工養成運動習慣，目前已經連續4年贊助TAISHIN WOMEN RUN TPE，只要在今年12月31日前申辦台新玫瑰Giving卡，並於明年1月19日前核准，在核卡30天內完成報名者，可在獲得香氛禮品組合；憑台新玫瑰Giving卡報名個人組的民眾，可獨享報名費8折優惠（限額300名），前100名刷台新信用卡報名10公里香香團體組（6人一組），也可享報名費9折優惠（限額100組）。

這項專屬於女性的路跑活動，延續以往高規格賽事服務，有配速員帶領大家奔向終點，還有全新設計的賽衣及完賽T，現場亦提供美甲、伸展、按摩、冰池舒緩等服務，並加大升級更衣梳妝區，當然也不忘做好新冠肺炎防疫工作，測量體溫、準備消毒清潔用品，讓大家健康又安全的享受活動。

另外，繼今年「2020愛你愛你」首次跨界合作後，TAISHIN WOMEN RUN TPE再度和霞海城隍廟推出活動，限定明年1月9日下午前往霞海城隍廟參拜並挑戰成功者，可獲限量50名的免費參賽名額及獎品，明年4月11日賽事日當天，亦有三座神明分尊「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」坐鎮保佑，台北霞海城隍廟龍舟隊也會到賽事現場為選手加油打氣，現場也會有30隻紙製可活動的小龍舟贈送。

(中時 )