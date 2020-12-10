目前正值新冠疫情防疫階段，手部清潔與環境消毒是防疫期間的重點工作，防疫產品類微酸性電解次氯酸水「水神乾洗手」與「水神漱口水」雙雙榮獲今年「SNQ國家品質標章」認證殊榮，不只守護你我的健康，更有國家為你把關。

第23屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章受贈典禮今(10)日於台大醫院國際會議中心召開。而今年通過SNQ認證的保健產品共計128項，其中以保健食品及防疫產品佔多數，SNQ強調品質與安全，故需經科學實證，嚴格品管，檢驗安全的產品才能通過，以作為提供國人健康消費時的選擇依據。

「水神乾洗手」與「水神漱口水」雙雙榮獲今年「SNQ國家品質標章」認證殊榮。（水神提供／李柏澔台北傳真）

台北水神事業部總經理高雅鈴受訪表示，本次「水神乾洗手」與「水神漱口水」雙雙榮獲國家肯定非常開心，「水神漱口水」更是全台唯一榮獲SNQ品質認證的漱口水，水神產品的成分均為微酸性電解次氯酸水，這個成分是剛好可以對抗病毒細菌又不會造成環境污染，也不會刺激肌膚，「隨時噴噴噴，就像我們的平安護身符。」

高雅鈴也說明，因為「病從口入」，所以口腔的清潔格外重要，但市面上很多漱口水並不適合孕婦及嬰兒，「水神漱口水」成分單一，沒有防腐劑和香精，能保健牙齒健康，把病毒細菌防堵於口腔之外。

SNQ評審團總召集人、台灣大學名譽教授陳維昭致詞時表示，儘管2020這一年全球面臨疫情危機，產業狀況士氣低迷，企業仍然踴躍提出申請，年度總申請件數近200件，較去年增加1.5倍。

他說，這次獲得認證及得獎產品都是以科學實證與高於國家標準的品質獲得評委肯定，才有今天的榮耀。

衛福部政務次長薛瑞元也來到現場致詞，他說，今年台灣防疫在全民與第一線工作者努力下把台灣了守下來，很多防疫產品在防疫中都功不可沒。

(中時 )