大都會在休季期間大動作補強，任何大咖自由球員都是網羅目標，今日剛傳出快要和白襪明星捕手麥肯（James McCann）達成簽約共識，大都會還不滿足，想繼續爭奪國聯賽揚投手包爾(Trevor Bauer)以及太空人「春天哥」史普林格(George Springer)。

根據據《The Athletic》知名記者羅森特爾（Ken Rosenthal）報導，麥肯與大都會即將簽下一張4年合約，雙方數周以來保持密切聯繫，雖然這期間天使也插一腳想搶人，不過麥肯仍傾向大都會，只差薪水數字達成共識就會簽約。

而大都會沒有選擇簽下自由市場上排名第一的捕手瑞爾穆托(J.T.Realmuto)，就是為了保留空間繼續補強，根據《紐瓦克明星紀事報》記者Bob Klapisch透露，大都會目標鎖定在包爾及史普林格這兩人。

根據他的說法，大都會新老闆科恩（Steven Cohen）偏愛史普林格，不過重新掌權的總裁艾德生（Sandy Alderson）則想簽下包爾，大都會要增強競爭力，成為一支勁旅，甚至不排除兩個大咖同時簽下。

雖然包爾在休賽季的去向相當難預測，不過美媒認為大都會是最有可能的落點，包爾先前曾稱讚大都會的新老闆非常出色，經紀人盧芭（Rachel Luba）也表示包爾已經為更大的舞台做好準備，似乎暗示他可能前往紐約。

(中時 )