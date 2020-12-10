柯文哲遭爆辭黨主席？民眾黨：別妄加揣測 15:142020/12/10 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席柯文哲屢屢遭批無心市政，有空就到外縣市趴趴走、跑黨務，如今遭爆柯「退位」已醞釀已久，近期私下與市府及民眾黨核心幕僚透露，將辭掉黨主席、回防市政，預計明年1月在民眾黨代表大會請辭。但民眾黨駁斥，12日是黨代表選舉投票，有心人士別干擾，外界別妄加揣測。 民眾黨發言人楊寶楨表示，請外界不要妄加揣測，由於12日為黨代表選舉投票，黨不樂見相關消息影響黨員投票意向，呼籲有心人士自制，請不要試圖干擾、影響民眾黨代表選舉。 捲羅志祥腥聞愷樂爆秒被解約 曝關在家8個月「回得來嗎？」 10大新聞人物 蘇遭網友嫌到流涎 (中時 ) #柯文哲 #黨主席 #民眾黨 #退位 #楊寶楨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「國民黨A咖」發威 拿賴神的話電爆蘇貞昌 網驚：光頭變乖了 14:272020/12/10 政治 防遶境惹怨 北市拉高層級應變 04:102020/12/09 藝文副刊 費鴻泰將接總召 藍國會攻防升級 04:102020/12/10 焦點要聞 《臺南流行音樂地圖－阿爸的歌本》紀錄片 許文龍同框文夏吸睛 14:432020/12/10 生活 藍挺高嘉瑜卻罷免他 王浩宇狂酸：真是民進黨最後良心、唱歌好好聽 07:512020/12/09 政治 王浩宇100％被罷免？港媒驚爆：還暗藏4大危機 09:182020/12/09 政治 浪愛滿屋！北市力推犬貓認養站 認識毛孩還享好康 03:022020/12/10 生活 2022激戰3縣市曝光 網：蔣萬安隨時可能會輸 10:382020/12/10 政治 社會住宅月租逾4萬惹議 柯文哲嗆徐國勇：中央沒能力 19:282020/12/09 政治 「我都濕的」正妹要外送員等5分鐘 網暴動：我來送 12:422020/12/10 生活 自救會轟柯 從沒看過陳情書 04:102020/12/10 地方新聞 政治熱門新聞 李四川最新動向臉書曝光 網友看了感動到想哭 - 政治 「國民黨A咖」發威 拿賴神的話電爆蘇貞昌 網驚：光頭變乖了 - 政治 出乎意料 陳揮文驚爆謝長廷下一步將接這位置 - 政治 丟內臟殺出血路 前民進黨幹部大喊「穩了」：深藍韓粉改挺別人 - 政治 國民黨請彭文正演講「假論文」 港媒驚呼：這招夠狠的 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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