民眾黨主席柯文哲屢屢遭批無心市政，有空就到外縣市趴趴走、跑黨務，如今遭爆柯「退位」已醞釀已久，近期私下與市府及民眾黨核心幕僚透露，將辭掉黨主席、回防市政，預計明年1月在民眾黨代表大會請辭。但民眾黨駁斥，12日是黨代表選舉投票，有心人士別干擾，外界別妄加揣測。

民眾黨發言人楊寶楨表示，請外界不要妄加揣測，由於12日為黨代表選舉投票，黨不樂見相關消息影響黨員投票意向，呼籲有心人士自制，請不要試圖干擾、影響民眾黨代表選舉。

(中時 )