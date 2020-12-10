籍男的陳姓女友與籍男一同落網。（民眾提供／莊旻靜新竹傳真）

涉嫌逃脫的籍姓通緝犯及涉嫌劫囚的3名嫌犯於10日下午1時在基隆七堵落網，當時仍在下雨，經過警方一陣追緝，籍男及陳姓女友皆渾身濕透，手部上銬狼狽坐在路旁。（圖／陳彩玲攝）

竹北通緝犯抓到了！5嫌基隆落網 1女雙腿中彈送醫

遭到通緝的籍斯瀚8日晚間與警方相約投案，未料9日中午籍男稱有心臟病要求就醫，下午近3點檢查後離開醫院，卻趁警戒護空檔，由友人接應架開警察後，上車一路向北逃。10日中午1點許，包含籍男、接應者3人，共計4嫌於基隆七堵落網，另名李女仍在逃。而籍男與陳姓女友在落網後仍緊黏一起，遭逮畫面曝光，一行人相當狼狽。

警方指出，籍斯瀚一夥5人分3車逃亡，其中一台紅車於桃園龍潭查獲、另台白車於中壢找到，警方循線追車往基隆追捕，10日下午1時許，於基隆七堵地區查獲4人，其中籍男與女友陳女落網時還緊緊相依。

另名曾女疑似要繼續逃亡過程，遭警方開槍制止，其中一發子彈擊中曾女大腿，由警方戒護，就近送往基隆長庚就醫。其餘嫌疑人則有警方押送回新竹縣途中。另名涉嫌接應的李姓女子仍在逃。

此案發生於9日，籍男自稱心臟不適，前往竹北市東元醫院就醫，並在就醫要離開時，趁一警前往開車，一警戒護時，由4名友人接應，彭姓男友人架開警方，籍男在有腳銬的狀況下，上了陳女開的紅車逃亡。另台白車也隨之離開，由於警察先追紅車，彭男也趁隙逃逸。

警方循線追蹤，10日凌晨先於凌晨找到兩車，又循線再往北逃，4人於基隆落網，另一名李姓女子仍在逃。

(中時 )