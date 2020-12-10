台南市發生某大學馬來西亞籍女大生命案震驚全台，台南市議員林燕祝檢視台南市警察員額，發現警民比在六都中敬陪末座，暴力犯罪發生率卻是六都最高，10日促台南市政府主動向中央爭取補足警力，不該被動坐等分配。

馬國女大生命案發生後，台南治安亮起紅燈，林燕祝率先檢視治安惡化原因，發現台南警民比為456比1（1位警察服務456位民眾）在南部6縣市中比例最低，台南高鐵站編制12人警力也是6都最少，兒童犯罪率與暴力犯罪發生率卻是6都最高、竊盜破獲率是6都最低。

林燕祝認為台南市長期有警力不足問題，她舉永康警分局為例，各單位警力左支右絀，偵查隊與交通分隊都向派出所借調行政警員，基層警力吃緊，難免影響績效。

國民黨立委陳以信日前在立法院針對台南警民比低落狀況提出質詢，行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇皆同意增加台南員警編制數與員額。

林燕祝認為台南市政府應趁勢追擊，主動與中央聯繫，在新年度明確增加台南市警力，不能在坐等中央「分配」。

台南市警局人事室主任劉全福表示，台南市現有警力4358人，預算員額警力（政府編列的警力經費）10月已擴編110人，達4472人，明年會爭取補足缺額，其中以49名基層員警優先補足。

有資深警官表示，台南市不是無法補警察缺額，而是政府沒有足夠的經費編列，付補齊警察員額的薪水，光今年擴編110警力，地方政府人事費每年就得增加1億多經費，實際狀況是「中央有人、地方缺錢」。

(中時 )