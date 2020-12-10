說到2020年，不得不提到新冠肺炎疫情。疫情改變了你我的生活，也全面影響了各行各業的生態。樂天Kobo今（10）發表電子書年度趨勢觀察，指出疫情讓連傳統出版業也不免受到影響，迎向了數位轉型的潮流，更進一步擁抱電子書的趨勢。今年樂天Kobo巧妙搭上迅速飛漲的Podcast經濟，與股癌合作推薦電子書，多品項攻佔今年百大書單，顯示Podcast行銷的威力。展望2021年，為進一步推廣電子書，樂天Kobo也將參展國際書展，以主打電子書閱讀器為主，讓讀者更清楚的了解電子書。

樂天Kobo今日主要以分享2020年百大暢銷趨勢、平台閱讀習慣調查，並揭曉2020年平台成績單還有來年展望。根據平台2020年十大熱門搜尋關鍵字，「鬼滅之刃」成為熱搜第一，連帶帶動8本系列作登上百大暢銷榜；多產的日本作家東野圭吾也榜上有名，名列第二位。2019年暢銷至今的《原子習慣》也仍舊稱霸今年暢銷榜，此外也發現了輕小說影視化也進一步帶動了電子書的銷量。

樂天公布2020年電子書閱讀趨勢，其中以類別來看，除了商管類仍舊強勢外，投資類書籍以及鬼滅之刃相關作品，表現都相當好。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

以今年樂天Kobo百大暢銷榜來說，商管類書籍佔53本，展現了原本樂天Kobo平台在商管書上就更為強勢的定位；此外，疫情下台股、美股也成為投資焦點，連帶投資類的相關電子書也在百大暢銷榜上佔據21個品項。漫畫類電子書首次擠進類別榜第四位，顯示影視化是推動電子書銷量的主因之一。今年Podcast在台灣相當熱門，成為時下趨勢，樂天Kobo在上半年就與股癌、百靈果、台通等頻道合作，推廣電子書。其中由股癌推薦的電子書單全數上榜百大暢銷榜，展現了Podcast行銷的力量。是今年百大書單中更為特別的趨勢之一。

平台閱讀習慣調查方面，樂天Kobo則發現讀者最喜歡的電子書種類，第一為文學小說，比例為56%，稍高於商業理財類別的55%，女性偏愛文學小說、心理勵志、飲食類別，而男性則更愛商業理財、社會科學、人文史地與漫畫類別。

而閱讀的動力是為了增長知識與娛樂放鬆，分別為84%及71%，也對應出暢銷百大書單，以商管財經書籍占比超過五成，顯示讀者對商管理財書籍有極高的學習力誘因。其中，以投資理財上榜21本最多，在今年台股創新高之下，讀者更注重創造被動收入，帶動相關書籍買氣。如奪下暢銷榜亞軍與季軍的《窮查理的普通常識》、《投資最重要的事》皆是價值投資經典書籍，股神巴菲特也推薦的重要著作；在輕理財部分，則有《我畢業五年，用ETF賺到400萬》、《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》由投資達人分享理財經驗，讓新手也能聰明理財，讓資產向上提升。

根據問券調查結果，超過五成讀者，每週閱讀時數在1~5小時之間，78%讀者每次閱讀在1小時以內，使用行動裝置閱讀比例佔比67%，閱讀器佔比33%，但閱讀器使用人數較去年成長近九成；在閱讀時間方面，使用閱讀器佔總閱讀時間比例為64%，較去年成長三成。以閱讀情境來說，平台讀者有73%傾向在下班到睡前、60%習慣在週末假日、38%則是在通勤時間閱讀電子書，展現出電子書易於攜帶、便於閱讀的特性。

在閱讀數量方面，每月閱讀1~10本讀者佔比最高，有36%，其次為11~20本，佔比30%，其中有超過六成讀者表示會閱讀完整本書籍，23%讀者至少會閱讀一半以上。對於閱讀數量的攀升，有94%使用者認為電子書改變其閱讀型態，超過8成讀者認為電子書增加閱讀的數量以及提高閱讀的效率。

從消費行為來看，全年購書數量在11~20本佔比最高達33%，其次為1~10本佔比32%，其中有超過五成比例是購買電子書，而在經費部分，以全年2001~3000元佔比最高，為25%，其次是1000~2001元佔比21%，超過8000元以上的讀者佔比也不低，有13%。

樂天Kobo在台會員數，從2019年的30萬增長到今年的40萬，有明顯成長。樂天Kobo營運本部長 周立涵指出，這波成長動力不僅來自疫情（推動數位閱讀），也有部分來自於閱讀習慣逐漸的改變。

著眼2021年計畫，周立涵則表示，除持續擴充電子書內容，也會加速與出版社合作，擴大中文有聲書品項，提供消費者更多更好的視覺與聽覺體驗；另一方面，香港、馬來西亞擁有眾多華裔人口，是具潛力的華文閱讀市場，2021年計畫擴大海外布局，引進更多香港、馬來西亞出版社，並擴大閱讀器在海外銷售。

因應2020年電子書年度趨勢觀察公布，樂天Kobo為回饋讀者一整年的支持，也同步推出百大暢銷電子書限時單本79折起，滿3本再折99元的優惠。覺得不能錯過今年暢銷電子書，想在來年成為更好的自己？千萬別錯過這個機會。

(科技)