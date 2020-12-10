由台南社大「開始錄影電影社」籌辦的第6屆公共影展：鳳凰花公共影展「我不識我」，以影像關注失智者與照顧者，預計播映6部自製電影，包括2部邀請片《帶媽媽去玩》、《我的老爸爸》以及4部電影社原創微電影《魚仔》、《情書》、《歸處》及《春花的全面退休》，將於12日在台江文化中心多功能會議室舉辦首映會。

4部原創微電影為本屆影展閉幕壓軸片，是電影社與社大許多學習社群的合作成果，從編導拍到演員徵募，由社大多個學習社群，包括：城市故事人、彩妝班、讀劇班、編劇班及電影班等共同參與，透過成人豐富的閱歷與社會理解，自編自導自演，呈現失智照顧的多樣視角。

本屆影展閉幕片《魚仔》、《情書》、《歸處》及《春花的全面退休》，分別闡述照顧關係中的幾種不同的人際互動：《情書》是夫妻之間、《魚仔》是父與女、《歸處》則是母與子，其中《歸處》更是社團成員親身遭遇；而《春花的全面退休》則是一部可愛的自我反省的作品，提供給正在面對照顧長輩壓力，及即將邁入退休生活的人一種生活反思，「退休是否就意味著『被照顧』？什麼才是理想的退休生活？」

鳳凰花公共影展「我不識我」，首映時間為12日在台江文化中心多功能會議室，此外也巡迴至溪北新營區，安排於19日在新營曬書店舉辦，兩場次都安排映後座談，可與劇組成員及電影社員交流團體創作、素人拍片、電影教學及失智照顧等經驗。座位有限，有興趣觀影的民眾，可到台南社大網站線上報名。

創社滿7年的「開始錄影電影社」，社員已自製原創電影計11部，也引領社大電影班拍攝微電影達60部，影像創作能量驚人。2015年起至今，更連續在台南開辦6年社區影展，影展主題從關注女性、性平，再開展到對照顧者的觀視，今年遭逢疫情，電影社因應此社會集體情境，持續以「我不識我」主題，關心照顧者以及失智者，也透過影像，為處於相同情境的民眾說出心聲，影展本身就具有社會集體關心的能量。

(中時 )