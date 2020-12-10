侯友宜到場後先和地方仕坤喝茶，討論地方事務。（李俊淇攝）

廟方為慶祝安座儀式圓滿完成，席開40桌舉辦福食會。（李俊淇攝）

新莊中港福德宮於今（10）天中午舉辦福德正神入廟安座紀念活動，新北市長侯友宜也到場致贈「福德佑民」匾額，除了為地方祈福，也感謝議長蔣根煌擔任寺廟主委15年，積極參與地方公共事務及公益活動，更說：「未來和議長攜手合作，將新北推動成最先進的國際化都市。」

侯友宜表示，中港福德宮是清道光年間來台開墾之先民所創建，庇蔭居民生活起居超過183年，是新莊最重要的信仰中心。也感謝廟方深耕地方，每年發放急難救助金及喪葬補助金予低收入戶、捐助白米等物資資助弱勢團體、積極參與地方事務、熱心公益。

議長兼寺廟管理人蔣根煌表示，福食又稱食福、做（作）福、吃福，是台灣昔日農村社會重要的宗教團體活動。食福是早期村里年度重要宗教聚會活動，當日土地公會的會腳群聚爐主家祭祀、分食祭祀肉品、飲食、賞戲，流散他鄉的會員，也會趕回家鄉參加這個年度盛會，食福習俗遺風就這樣歷代流傳下來。

為慶祝福德正神入廟安座紀念的三獻法會圓滿完成，廟方席開40桌辦理福食會，除了慰勞辛苦廟務人員，也為地方祈福，讓民眾能感受傳統民俗祭典文化的特別和傳承。

(中時 )