近年來，防彈咖啡相當熱門，被許多人視為減肥去油聖品，不過營養師提醒，飲用防彈咖啡必須搭配生酮飲食，效果才會顯著，如果仍依照原本飲食習慣，則會攝取過多的高熱量脂肪，反而變胖，且血液中低密度脂蛋白指數（LDL）可會超過標準值。

43歲王姓工程師就是典型個案，因為工作忙碌，且步入中年後腹部脂肪越來越多，在朋友介紹下開始每天早餐1杯防彈咖啡減重，不料持續1個月後非但沒變瘦，反而還變胖。此外，健檢報告裡血液檢驗結果亮紅燈，低密度脂蛋白指數（LDL）也遠遠超過標準值。

北投健康管理醫院營養師潘富子表示，其原理是以防彈咖啡來增加油脂攝取，幫助生酮飲食的減重效果，在飲食中大幅增加油脂比例，且醣類攝取不足，油脂進入體內後會將脂肪生成酮體，取代葡萄糖當做身體能量來源，也能有抑制食慾的效果。此外，油脂成分高，容易產生飽足感，減緩胃排空速度可減少飢餓感，也能達到減重效果。

防彈咖啡是由美國矽谷工程師Dave Asprey所研發，他至西藏旅遊，喝了1杯當地的酥油茶，發現這飲料能讓人迅速恢復體力，還可滿足一整天的能量。回國後便積極研究，研發了「防彈咖啡」。做法簡單，將1杯240cc黑咖啡加入1湯匙的草飼無鹽奶油及1湯匙椰子油，再利用調理機均勻混合，除了口感不錯，身體也能快速獲得能量，最重要的是，具有瘦身的功效。

目前國內已有不少超商或咖啡店推出「防彈咖啡」，但潘富子提醒，前提是必須搭配生酮飲食，如果跟王先生一樣，只是維持平常飲食習慣，卻攝取咖啡裡的高熱量脂肪，當然就會變胖。此外，防彈咖啡如添加椰子油，椰子油的脂肪酸比例中飽和脂肪酸過高，約達90%，攝取過多的飽和脂肪也易使得血液中LDL增加。

潘富子說，防彈咖啡搭配生酮飲食可以在短時間快速減肥，但如果恢復正常飲食，也會快速復胖。再者，生酮飲食可能會造成身體的負荷，易導致血脂上升，增加心血管疾病的風險。

由於生酮飲食屬於較偏激的減重方法，不宜長期使用，也不見得適合每個人。最好先透過健康檢查，了解自己身體狀況，接受醫師或營養師評估，才能達到健康減重的目的。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)