OPPO兄弟品牌realme登台1年7個月，realme台灣市場商務長鍾湘偉今受訪時表示，realme除在台灣期望可以爭取最大的智慧機市佔率外，也積極擴展IoT市場，終極目標希望手機比IoT產品的銷售量是1:1。

realme目前持續擴大產品面廣度，除持續在5G手機上給力外，觸角伸到耳機、牙刷、手錶以及手環，目前TWS(無線藍芽耳機)也已經有主動降噪(ANC)耳機的產品推出，realme會持續針對IoT領域推出涵蓋個人、家庭、出行等族群的產品，明年計畫還有掃地機器人，至於VR(虛擬實境)還沒有這麼快，終極目標希望手機比IoT產品量是1:1，明年希望可以達到7:3；此外，realme日前也甫推出32吋、43吋智慧電視，也是看準目前市場上比較缺乏小尺寸Smart TV，傳統家電對於Smart TV比較沒有概念，會是一個很好的切入點。

鍾湘偉表示，realme目前逐漸在台灣智慧型手機市場站穩腳步，今年8月台灣市佔最好，更一度擠進前5名，期望可以爭取最大的市佔率為目標，目前銷售通路包括電商的手機品牌館，包括PChome、蝦皮、momo等均有，realme目前銷售比重來說電信系統商佔50%，相較競品低，競品系統商約55~60%，至於電商則約30%，其他就是還有開放通路，未來realme也計畫要做自己的維修中心。Realme目前已經有5家品牌店，台北有三創+威秀、桃園、台中以及高雄，明年希望再增加2~3家品牌店，目前瞄準新北、台南等區，希望可以在6都都插旗。

鍾湘偉表示，今年為台灣5G元年，Realme今年產品線比較單薄，主要也是因為疫情衝擊，導致新產品不能如期上線，以現階段5G趨勢來看，晶片廠高通、聯發科(2454)的5G晶片策略，都可以讓5G產品價格繼續往下沉，realme預計明年第二季會有萬元以下的5G手機，只是他也強調，就同價格帶來說，除單就5G功能外，其實4G的功能會比較好，realme希望可以在4G＋5G產品上有5~6款產品，以滿足市場需求。

全球消費性電子面臨半導體、零組件價格漲不停，鍾湘偉表示，現階段還是想要提供消費者實惠的產品，目前暫時不會將成本反映在售價上，「realme會試圖扛住」，但是零組件的供應狀況、價格等，還是產業很重要的關鍵因素。

電信業多將5G動能寄望在蘋果iPhone12系列新機，但對於同樣屬於手機業者來說，壓力自然不在話下，鍾湘偉坦言，不諱言新蘋果iPhone12新機登台，手機銷售確實受到壓縮，加上目前看來蘋果的發揮還沒到達頂峰，加上現在蘋果供貨還沒有完全消化，此波衝擊不排除會影響會到農曆年，他也預告，realme在12月下半還會有5G新機推出。

(時報資訊)