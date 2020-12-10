周三美股四大指數衝高後回落，全面收墨。周四台股難逃倖免，開低94.99點報14295.15點，光電、電子股領跌，權值股黯淡，回測5日線，傳產股有撐，5日線一度失而復得，午後航運、造紙等翻黑，大盤更下探至低點14191.85點，隨後買盤進場，尾盤又遭賣單調節，終場收跌140.65點或0.98%，報14249.49點，成交金額3054.57億元，站穩萬四後連4漲，天天刷高價，周四轉黑、14300關卡、5日線樂極生悲，14200點亦搖搖欲墜。今日外資(不含外資自營商)賣超143.4278億元，投信買超11.4778億元，自營商賣超49.355億元，三大法人賣超181.30億元。

晶圓雙雄雙雙走疲，權值王台積電(2330)開低走低，一度下滑至510元，下跌10點或1.92%，市值縮水2593億元至13.22兆元，跌破5日線，收跌1.54%至512元，市值13.27兆元，500元關成為關注焦點；聯電(2303)同樣跌破5日線，一度下滑至46.7元，收跌5.21%至47.3元，市值滑落至5875.8億元。鴻海(2317)能否90元衝關也引來熱議，惟權值電子股疲憊，收跌1.46%至87.7元；股王大立光(3008)、聯發科(2454)也紛紛走弱，分跌1.59%至3415元、跌3.41%至709元；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)亦收跌3.21%、2.21%；DRAM雙雄華邦電(2344)、南亞科(2408)跌幅劇烈，下跌近8%、4%。持有聯電的矽統(2363)一度重挫至17.55%跌停，收跌9.74%，光罩(2338)同樣持有卻不跌反升，收漲3.09%，盤中曾創20年來新高價。電子權值股難逃頹勢，傳金權值股則收紅護大盤。

上市類股來看，鋼鐵股受惠南部鋼筋廠封盤消息和報價利多，燁興(2007)、中鴻(2014)、官田鋼(2017)、威致(2028)、海光(2038)群體攻上漲停，中鋼(2002)一度攀上24元關卡，寫下1月下旬以來新高價位，其他如高興昌(2008)、春源(2010)、春雨(2012)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)、新鋼(2032)、佳大(2033)等漲勢凌厲驚人，一片紅通通，激勵類指收漲1.81%，成為漲幅之霸。大同(2371)揮軍新能源領域，外資力挺放量收鎖漲停，東台(4526)、上銀(2049)、勤美(1532)、力山(1515)皆逆勢上揚，推升電機類指收漲0.54%，名列漲幅第二。營建、金融甩央行打炒房烏雲，類指收漲0.48%、0.32%，排名第三、五名，其中國泰金收漲1.1%至41.45元，收當日最高，市值攀高至5458.64億元，金融類指蓄勢重回5日及10日均線糾結。電子股收跌1.56%，傳產上位，紡織收漲0.34%、食品漲0.3%、塑膠漲0.27%，通信網路亦收漲0.02%；生醫股午後翻黑、無力苦收小跌，健身器材股旺季撐腰的喬山(1736)股價抗震翻紅，年營運拚轉盈的國光生(4142)亦笑臉收盤，中裕(4147)利多更是大漲逾7%，領漲生醫股。航運、造紙翻臉收小黑、跌幅相較緩，跌幅最劇為半導體、光電、電子、電纜，均跌逾1.5%。

被動元件國巨(2327)、華新科(2492)表現搶眼，力爭上游雙雙收漲逾2%，國巨更衝上500元關卡，創2018年9月以來波段高點。封測廠11月營收漂亮，日月光投控(3711)、精材(3374)同沐漲風。營收利多股，沛波(6248)、虹揚-KY(6573)、永冠-KY(1589)、勤美(1532)、英瑞-KY(1592)、台驊投控(2636)、直得(1597)等皆上漲慶祝，旺矽(6223)則營收下滑拖累股價跌逾4%，動力-KY(6591)也績優慘摔跌停。外資調升目標價股，聯詠(3034)、譜瑞-KY(4966)、台塑(1301)亦聯手走弱。其他個股，力旺(3529)聯手聯電，開發全球首個PUF應用安全嵌入式快閃記憶體，一度衝上漲停天價收高檔；環球晶(6488)購德國世創，股價卻走弱、一度回測600元關卡；力麗(1444)打進蘋果三新品，爆量躍上漲停；軒郁(6703)獨家代理哥蘭比亞Salibra702，激勵連2日觸頂。

外資連2日賣超155.41億元，12月以來賣超70.19億元。5日RSI為63.46，10日RSI為69.80。9日K值為86.19，9日D值為86.61。20日乖離率為2.61。宏遠投顧副總經理陳冠升表示，短線台股漲太多，本周漲多會有結帳賣壓，漲多電子股領先下跌，受資金排擠而沒有漲到的傳金以及電子下游股票可能會上漲，本益比低，以及三大法人持股仍低，將會是近期股價強勢的主角。

周四是11月營收公告截止日，成交量並未明顯萎縮，因此從技術面來看，台股近期以量滾量，帶動指數攀升後壓回，只要維持月均量2600億元，人氣應不會退潮，台股年底的「作夢行情」仍可期待。外資即將放長假，進出部位可能縮小。預判12月底持震盪走高機率大。拉回都是買點，在原物料方面可留意鋼鐵、塑化、航運，選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋果供應鏈(5G與高速傳輸)、聖誕節相關受惠股、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)