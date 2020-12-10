央行鑒於全球新冠肺炎疫情再度升溫，為持續協助中小企業強化營運動能，今（10）日宣布將專案期限自今年底延長至明年6月30日，而銀行自明年1月5日起向央行申請的核撥案件融通期限、新承做的中小企業專案貸款優惠利率期限，均同步適用至明年底止。

央行表示，自4月1日開辦中小企業貸款專案融通，目前總融通額度為3000億元，金融機構受理金額已近2200億元。截至9月底全體銀行對中小企業放款年增率達12.5％，顯示專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。

由於疫情帶動中小企業融資需求，央行表示，除了開辦專案外，近期亦以座談或通函方式，籲請銀行善盡社會責任，引導資金配置於生產事業實質投資，以提高就業及國人所得，並自8日起強化不動產貸款針對性審慎措施，避免銀行資金過度流向不動產放款。

央行表示，本次調整專案申辦及融通期限，即在延續上述措施精神，持續經由銀行向中小企業挹注資金，引導信用資源有效配置及合理運用，滿足經濟活動需求。未來仍將視疫情需要滾動檢討，密切關注疫情發展及企業資金需求情況。

(時報資訊)