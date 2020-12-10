隨著全球準備配發新冠肺炎疫苗，跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）預期到2022年該公司的咖啡需求將強勁反彈，並看好2023年至2024年調整後每股盈餘將成長10%～12%。

在每兩年舉辦的投資人大會上，財務長Pat Grismer維持該公司2021會計年度的財務預測不變，即調整後每股盈餘介於2.70～2.90美元。到2022財年（從2021年10月起），該咖啡連鎖店預估將成長逾20%。

星巴克預計將於2023年與2024年達到長期成長目標，經調整後每股盈餘估將成長10%～12%。

受此消息激勵，星巴克周三盤後股價勁揚逾4%；今年以來其股價上漲18%，市值約為1220億美元。

Grismer並告訴投資人，星巴克將長期營收成長預測區間略為提高到8%～10%。在上次於2018年舉辦的投資人會議上，星巴克預期調整後每股盈餘每年至少成長10%，長期合併營收成長率預估介於7%～9%。

(時報資訊)