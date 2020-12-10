綠界科技(6763)11月營收達1.08億元，年增19.60％，再創單月歷史新高。此外，為搶攻雙12商機，攜手萊爾富推出至明年6月底前物流運費優惠至35元，相當每件包裹可為店家原有的55元運費，省下20元的營運成本。

綠界科技物流服務提供三大超商及兩大宅配業者的單一整合服務，商家可提供消費者選擇符合需求的服務，上個月甫結束的雙11活動，各家超商物流大爆倉，更有業者因此暫停收貨2天用以消化貨件量。綠界科技表示，這次的活動也是希望提早曝光調節即將到來的雙12活動預期可能發生的可怕物流量。

綠界科技表示，年關將至，台灣傳統購物旺季也隨之而來，從12月開始一直到農曆年初都是消費者準備大買特買的時間，有了先前物流爆倉的借鏡，各家業者正極積備戰雙12的考驗，綠界因傳統春節購物季與萊爾富超商策略結盟共同推出物流寄件運費最優惠價35元，讓賣家能以超值的價格寄送件，降低營運成本，增加大幅獲利。

綠界科技物流服務除了提供國內店到店配送(C2C)及大宗寄倉(B2C)兩種寄送方式，目前也開始與各大開店平台進行串接擴大服務範圍，今年中開始更啟動跨境物流超商取貨及宅配服務，提供台灣賣家可以透過綠界科技輕鬆地把商品賣到香港、新加坡、馬來西亞等國家，買家至海外的超商取貨的服務，協助國內電商升級轉型成為跨境電商的角色。

(時報資訊)