國立暨南國際大學近日與國立馬祖高中、金門高中等校簽訂策略聯盟，盼在少子化和多元入學的浪潮下，以暨大豐沛的教學資源和經驗，促進學生接軌大學，生涯規劃更有方向。

暨大表示，交流過程常碰到學生詢問大學的上課內容，如觀光餐旅、農業經濟等相關科系，高中生都十分有興趣，在和馬祖高中學生交流時問答非常熱絡。馬祖高中校長陳天賜表示，能與暨大締結交流策略倍感榮幸，也期盼兩校於未來在教學資源與教育方面能多互動，例如協助教師進修並提升專業化知識，也會鼓勵學生前往暨大就讀。

金門高中校長許自佑表示，暨南大學近年承辦很多教育部專案，包含學習歷程、學習管理等，希望未來有更多的機會能與暨大做密切的合作，尤其是國際教育等議題。

在交流過程中，學生們除認識大學生態，也更了解多元入學的管道，如明年就有新住民身份的學生，透過教育部的特殊選才管道，即將進入暨大的東南亞語學系就讀。

暨大校長蘇玉龍表示，近年來學校積極推動與偏鄉、離島地區的教育互動，並透過資源分享的形式，希望藉此使高中學子更加了解適合自己將就讀的大學。暨大位於的南投縣埔里鎮，在產業發展上和離島有相似之處，都適合推廣觀光和多元族群交流，期待能帶動更多人才培育。

(中時 )