綠農電科攜手華山基金會 布袋送愛心 15:252020/12/10 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠農電科員工今天前往布袋送物資、關心長輩。（綠農電科提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠農電科員工今天前往布袋送物資、關心長輩。（綠農電科提供／張亦惠嘉縣傳真） 綠農電科長期致力於公益，積極回饋鄉里，今天共4名員工與華山基金會布袋愛心天使站前往獨居長者家送物資，長輩見有人前來關心相當開心。 綠農電科10日前往布袋鎮，與華山基金會-布袋愛心天使站合作，將泡麵、罐頭、衛生紙、牙膏、牙刷等愛心物資送往每一位獨居長者家中，因應疫情影響，物資內還特別準備抗菌紙巾，相當貼心 台東威力彩6.1億得獎人曝光 捐款7千萬做愛心回饋鄉里 嘉義縣攜手KKday 推廣阿里山台18軸線觀光產業 (中時 ) #綠農 #電科 #華山基金會 #布袋 #愛心天使站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 草屯華山天使站16週年慶 為社區孤老顧健康 13:572020/12/09 寶島 智泰辦全國AI圖像辨識應用競賽 04:102020/12/10 投資理財 台灣永續金融最新進展 國泰金論壇產官學強棒出席 11:282020/12/10 財經 台積無極限 台股再寫五驚奇 04:102020/12/09 財經要聞 華山、台電聯手做公益 守護台中地區獨居長輩 13:562020/12/10 寶島 11月營收強力助攻 IC設計族群紅通通 11:312020/12/09 財經 Uplus吸血鬼之盾防曬膜 獲新馬三大綠建材環保標章 04:102020/12/10 產業特刊 威力彩6.1億元獎落台東 中獎人慷慨捐7000萬 17:222020/12/09 生活 中科台中園區環差過關 台積電等半導體受惠 04:102020/12/10 財經要聞 雲林家扶888個兒童的心願耶誕禮達標 環球科大今轉贈 12:562020/12/09 寶島 宜蘭綠舞攜手台大 推遠距健康管理之旅 04:102020/12/10 產業財經 寶島熱門新聞 守護市民行的安全 霧峰警明起交通大執法 - 寶島 從女工到董事長 金門許雪芳用愛關懷故鄉 - 寶島 金門遇50年僅見旱災 縣府爭取中央1.2億救急 - 寶島 經8次協調會 花蓮吉安鄉多處農地將進行農地重劃工程 - 寶島 獲9國際大獎的台中綠空鐵道軸線 開幕展舞者翩然起舞啟用 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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