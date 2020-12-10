綠農電科員工今天前往布袋送物資、關心長輩。（綠農電科提供／張亦惠嘉縣傳真）
綠農電科員工今天前往布袋送物資、關心長輩。（綠農電科提供／張亦惠嘉縣傳真）

綠農電科長期致力於公益，積極回饋鄉里，今天共4名員工與華山基金會布袋愛心天使站前往獨居長者家送物資，長輩見有人前來關心相當開心。

綠農電科10日前往布袋鎮，與華山基金會-布袋愛心天使站合作，將泡麵、罐頭、衛生紙、牙膏、牙刷等愛心物資送往每一位獨居長者家中，因應疫情影響，物資內還特別準備抗菌紙巾，相當貼心

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(中時 )

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