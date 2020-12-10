民眾黨主席柯文哲屢屢遭批無心市政，有空就到外縣市趴趴走、跑黨務，如今遭爆柯「退位」已醞釀已久，近期私下與市府及民眾黨核心幕僚透露，將辭掉黨主席、回防市政，預計明年1月在民眾黨代表大會請辭。柯10日下午出席活動時被堵訪說，他常常在報紙上讀到消息，有夠冤枉。

對於是否辭黨主席，柯說，「我常常在報紙上讀到我們的消息欸！」至於會不會在明年1月黨代表大會請辭，柯說「不會在大會…」，針對無心市政，他則喊，有夠冤枉，每天工作那麼久，實在是。

(中時 )