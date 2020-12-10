民眾黨主席柯文哲屢屢遭批無心市政，有空就到外縣市趴趴走、跑黨務，如今遭爆柯「退位」已醞釀已久，近期私下與市府及民眾黨核心幕僚透露，將辭掉黨主席、回防市政，預計明年1月在民眾黨代表大會請辭。柯10日下午出席活動時被堵訪說，他常常在報紙上讀到消息，有夠冤枉。
對於是否辭黨主席，柯說，「我常常在報紙上讀到我們的消息欸！」至於會不會在明年1月黨代表大會請辭，柯說「不會在大會…」，針對無心市政，他則喊，有夠冤枉，每天工作那麼久，實在是。
(中時 )
民眾黨主席柯文哲屢屢遭批無心市政，有空就到外縣市趴趴走、跑黨務，如今遭爆柯「退位」已醞釀已久，近期私下與市府及民眾黨核心幕僚透露，將辭掉黨主席、回防市政，預計明年1月在民眾黨代表大會請辭。柯10日下午出席活動時被堵訪說，他常常在報紙上讀到消息，有夠冤枉。
對於是否辭黨主席，柯說，「我常常在報紙上讀到我們的消息欸！」至於會不會在明年1月黨代表大會請辭，柯說「不會在大會…」，針對無心市政，他則喊，有夠冤枉，每天工作那麼久，實在是。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。