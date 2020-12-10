頭份市茶園受旱害影響，大批茶樹枯死。（謝明俊攝）

頭份市茶園受旱害影響，大批茶樹枯死。（謝明俊攝）

苗栗頭份市種植茶樹因長時間乾旱造成茶樹枯死，經市公所、市農會報請苗栗縣政府及農委會進行受災場勘後，認定全市茶園受損已達20％以上，符合農業災害現金救助，每公頃補助5萬元，並自8日起受理災戶申請，頭份市公所呼籲受害茶農備妥相關證件至公所登記辦理。

頭份市是苗栗東方美人茶重要種植生產區域，全部種植面積約有80公頃，近半年來持續未雨，造成茶園乾旱缺水，許多茶園因而導致茶樹大量枯死，像今年冬季東方美人茶比賽，許多茶農因茶樹死亡或是無茶可採，未能參加今年比賽，頭份茶王鄧國權茶園也因乾旱，發生租種茶園內茶樹全面枯死，損失難以估計。

月前，頭份市公所及市農會接獲茶農陳情，得悉有大量茶樹枯死情事，立即整理受損資料報請縣府農業處及農委會，經過農委會召集茶改場、縣府農業處等單位實地會勘後，本月7日正式回文給苗栗縣政府，認定頭份市茶園災損面積已超過總面積的20％，符合農業天然災害現金救助地區。

根據農業天然災害現金救助項目及額度，每公頃救助金額為5萬元，受災茶農可自12月8日至17日止，持身分證件等資料，至頭份市公所農經課登記，頭份市公所呼籲受災茶農盡速前來辦理。

(中時 )