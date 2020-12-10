香港警匪億萬巨製《拆彈專家2》集合第一集原班人馬，由香港鬼才名導邱禮濤執導，劉德華（華仔）監製及主演，再加上影帝劉青雲及美貌實力兼俱的女星倪妮共同演出。電影口碑爆棚，決定提前於跨年檔期12月31日上映。

12月以來疫情在全球增溫，讓全世界的電影上映日期顯得變幻莫測，《拆彈專家2》也從聖誕檔上映變動檔期，曾經在確定移到明年1月8日上映，但因為全球檔期變化，再加上預告釋出後，口碑極強，不但有金獎級的華麗卡司，大場面更加升級，還有一再翻轉的劇情，再加上看過第一集的粉絲也頻頻敲碗期待，原本在元旦3天假期上映口碑場，電影公司現在決定提前，將在12月31日跨年檔期「正式」上映，讓華仔和劉青雲陪伴觀眾一起跨年，以美好的心情迎接2021年。凡是在跨年及元旦假期買票入場的觀眾都可以獲得電影正式版海報的酷卡，背後還附上2021年的請假攻略表，數量有限，粉絲千萬不要錯過。

相較於第一集，華仔說：「《拆彈專家2》更加嚴謹在注重真實感上面。」隨著科技日新月異的進步，第二集的防爆裝也隨之升級，但也讓整套裝備更加的有份量，劉德華和劉青雲雖然平時有鍛鍊，但穿上這30多公斤的衣服走路也會有些搖搖晃晃，有一場拯救手磂彈攻擊的戲時，劉德華因為防彈服緊包著身體再加上頭盔，讓他都有點喘不過氣來的反應，一拍完，工作人員必需立刻上前幫忙拿下頭盔，鬆開衣服讓他喘口氣，而且在炎炎夏日拍，現場氣溫有時高達40度，讓劉德華都笑稱拆彈服下已都濕透了。

《拆彈專家2》中，劉德華飾演的拆彈專家面臨核彈危機，爆炸接二連三發生，拆彈專家更陷入了身份謎團。豐富的情節讓全片場景大量增加到超過120多個，是一般電影拍攝的2倍之多，劉德華也表示一個大場面的完全，已經無法在一個地點拍攝，但要集合很多不同場景來完成，讓拍攝過程更為複雜。取景地點更囊括了中環、旺角、機場地鐵站、廟街等人潮流量極為巨大的地點，光是車輛就有警車、拆彈車、消防車、救護車、CID的車等等，再加上民眾看到巨星劉德華、劉青雲等人在街頭拍攝，讓現場還擠滿想看大明星的人潮，調度難度更加巨大。

(中時 )