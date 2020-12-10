人權會今天發表「兩公約第3次國家報告獨立評估意見」，針對死刑議題，人權會表示，在全面停止執行死刑或廢死前，法務部應妥善處理執行死刑的各種問題；根據公民與政治權利國際公約規定，如果申請總統赦免，尚未作成准駁前，就應該暫緩執行死刑。

行政院日前已提出《兩公約》國家報告，人權會今天正式發表獨立評估意見，探討參政權、生命權、反酷刑、反歧視、身障者權利、新住民、勞動權等議題。

關於死刑議題，人權會說，2017年兩公約第二次國家報告國際專家審查意見就提到，「政府藉由據稱顯示大多數民眾仍支持死刑的民調，正當化其保留死刑的態度。審查委員會敦促政府與蔡英文總統，帶頭提升公眾對於反對酷刑及非人道處罰的認識，而非僅一昧在意民調。審查委員會強烈建議政府採取果斷的措施，即刻暫時停止執行死刑，並以在不久的將來，全面廢除死刑為目標」。

人權會表示，依公民與政治權利國際公約第36號一般性意見，嚴重社會心理或智能障礙，難以平等自我辯護或難以理解判決理由、人權曾受嚴重受侵害之人，不得處以死刑，並舉2020年的翁仁賢案為例說明，雖有將例行性身心科醫師評估結果回傳法務部，但執行前如果沒有針對死刑受刑人進行身心狀況評估，便侵犯生命權。

人權會強調，在全面停止執行死刑或廢除死刑之前，法務部應妥善處理執行死刑的各種問題，避免受刑人過晚獲知執行死刑，來不及尋求救濟、監所人員與法警各自權責及法規不周等；根據「公民與政治權利國際公約」規定，如果申請總統赦免，尚未作成准駁前，就應該暫緩執行死刑。

此外，美國勞動部今年首次將台灣遠洋漁獲名列「強迫勞動製品清單」，引發國際質疑台灣不當對待外籍漁工。人權會指出，我政府權責機關應持續推動保障外籍漁工權益相關措施，積極改善遠洋和沿近海漁業中漁工勞動條件，包括落實漁船上的勞動檢查、提高漁船資訊透明度等，以及避免強迫勞動及人口販運的發生，藉此彰顯我國打擊非法決心，並有助於改善我國際形象。

(中時 )