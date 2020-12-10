雖然美國總統大選中，規定各州必須解決選舉爭議期限的「安全港之日」已過，但德州帕克斯頓（Ken Paxton）仍向最高法院對喬治亞州等4搖擺州提告選舉違憲，而共和黨籍的17州檢察長也加入對其開告的行列，演變成州與州之間的內戰，引起外界關注。不過，共和黨內的知名的選舉法律專家金斯柏格（Ben Ginsberg）直言，川普盟友所提出的訴訟注定失敗，並直嗆黨內早已遭川普嚴重腐蝕。

共和黨內的知名的選舉法律專家金斯柏格直言，包括德州總檢察長帕克斯頓在內川普盟友所提出的訴訟注定失敗，並直嗆黨內早已遭川普嚴重腐蝕。

GOP election law atty Ben Ginsberg, says no chance for Paxton suit:



"Absolutely not. The notion that a Texas attorney general is going to try and disenfranchise the voters from four other states for laws that were in effect on Election Day is just not meritorious in the least." pic.twitter.com/bwe3b2iSYJ — Ken Herman (@kherman) December 8, 2020

據美媒《新聞周刊》報導，金斯柏格是2000年前總統小布希競選連任成功的最大功臣之一，當年正是有金斯柏格的協助，才讓小布希在與當時的民主黨候選人高爾（Al Gore）在票數差距極為接近之下，經過選舉重新計票拿下佛州。

雖然曾替共和黨選舉官司經歷長達數十年，但對於今年黨內多位檢察官支持德州開告，金斯柏格砲轟共和黨人，對於他們是否了解帕克斯頓有提告的立足點時，共和黨內根本缺乏原則，且不認為帕克斯頓的訴訟有根據，也不認為最高法院會考慮受理此案，且這種現象正顯示了共和黨最基本的信念正遭到川普腐蝕，程度如此嚴重。

金斯柏格表示，當總統一再指控我們的大選遭竊且舞弊叢生時，自己的立場就開始改變了，畢竟川普所指控的是他前所未見，這將變成在沒有證據之下對選舉系統進行批評，破壞了美國民主最基本的信念。他也強調，過去十多年來自己參與了每一場大選，擔任共和黨籍的監票計畫以及大選日運作，很清楚根本沒有證據證實選舉有系統性舞弊。

(中時新聞網)