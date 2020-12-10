雖然美國總統大選中，規定各州必須解決選舉爭議期限的「安全港之日」已過，但德州帕克斯頓（Ken Paxton）仍向最高法院對喬治亞州等4搖擺州提告選舉違憲，而共和黨籍的17州檢察長也加入對其開告的行列，演變成州與州之間的內戰，引起外界關注。不過，共和黨內的知名的選舉法律專家金斯柏格（Ben Ginsberg）直言，川普盟友所提出的訴訟注定失敗，並直嗆黨內早已遭川普嚴重腐蝕。
據美媒《新聞周刊》報導，金斯柏格是2000年前總統小布希競選連任成功的最大功臣之一，當年正是有金斯柏格的協助，才讓小布希在與當時的民主黨候選人高爾（Al Gore）在票數差距極為接近之下，經過選舉重新計票拿下佛州。
雖然曾替共和黨選舉官司經歷長達數十年，但對於今年黨內多位檢察官支持德州開告，金斯柏格砲轟共和黨人，對於他們是否了解帕克斯頓有提告的立足點時，共和黨內根本缺乏原則，且不認為帕克斯頓的訴訟有根據，也不認為最高法院會考慮受理此案，且這種現象正顯示了共和黨最基本的信念正遭到川普腐蝕，程度如此嚴重。
金斯柏格表示，當總統一再指控我們的大選遭竊且舞弊叢生時，自己的立場就開始改變了，畢竟川普所指控的是他前所未見，這將變成在沒有證據之下對選舉系統進行批評，破壞了美國民主最基本的信念。他也強調，過去十多年來自己參與了每一場大選，擔任共和黨籍的監票計畫以及大選日運作，很清楚根本沒有證據證實選舉有系統性舞弊。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。