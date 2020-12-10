羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強以民進黨立委吳思瑤挺萊豬，成立臉書「我＋1 」粉專，今早發文還差6000讚，就可集滿6萬8860讚、公布下階段「罷瑤計畫」；隨後他發文表示今早與台北市議員陳重文赴士東市場街講，並進行街頭民調，同意、反對萊豬者竟是3比63票，以此呼籲吳思瑤在12月25日立院審查相關行政命令時不要護航萊豬。羅智強也強調，只要吳思瑤25日不護航萊豬，他就停止「罷瑤」行動。

羅智強今早發文說，罷免吳思瑤，還差6000讚，只要集滿6萬8860讚，他就會公布二部曲的罷瑤計畫。

他說，立法院經濟委員會聯席會議，民進黨強行表決，萊豬行政命令出委員會，但吳思瑤卻神隱缺席，理由是「要到屏東考察」；沒關係，不管吳思瑤是用什麼理由，只要沒有「投下同意票」，他還是願意肯定吳。

羅智強說，未來的院會表決，吳思瑤是跑攤也好，考察也好，車子拋錨趕不到立法院也好，隨便吳思瑤編理由，只要她沒有投下護航萊豬的同意票，他都會停止「罷瑤」的行動；但相反的，如果吳思瑤違逆台北市民的意向，在表決中護航萊豬，那麼罷免吳思瑤，就是台北市每一個民意代表的天職與使命，民進黨的每一位立委，也 都必須要好好思考，是要當個順應民意的食安戰將，還是喪權辱國的萊豬立委。

羅智強下午又PO文說，他今早和陳重文到士林區士東市場街頭演講，這是他第340場的街頭演講。陳重文說，今天在士東市場的街頭民調是最真實、最接地氣的民調。

羅智強說，吳思瑤今年在士林區高票連任，今天投票的民眾，支持她的選民肯定不少；然而，在吳思瑤的選區裡，同意萊豬進口的票數只有3票，不同意票則高達63票！短短半小時，我們看到民意對於萊豬的恐懼，就連士東市場內的攤商都走出來加油，希望我們繼續在街頭發聲。

羅智強強調，雖然吳思瑤說，上次之所以缺席委員會，是因為要南下考察，但他覺得沒關係。因為對他而言，只要萊豬不過關、吳思瑤不護航，不管是用什麼理由缺席表決，他都願意給吳思瑤一個讚。今天在士東市場的民調，送給吳思瑤參考，也希望吳思瑤不要背棄選民的付託，12月25日別替萊豬背書。

(中時 )