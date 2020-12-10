第三方支付龍頭綠界科技（6763）11月營收達1.08億元，年增19.6％，創下歷史單月新高；累計今年前11個月達10.16億元，較去年同期成長19.61％。

隨年關將至，綠界科技物流服務提供三大超商及兩大宅配業者單一整合服務，商家可提供消費者選擇符合需求的服務，上月甫結束的雙11活動，各家超商物流大爆倉，更有業者因此暫停收貨2天以消化貨件量。綠界科技指出，從12月開始到農曆年初都是台灣傳統購物旺季，有先前物流爆倉的借鏡後，各家業者正極積備戰雙12的考驗。

綠界科技也為瞄準雙12商機，與萊爾富超商策略結盟共同推出物流寄件運費最優惠價35元，綠界表示，這次的活動希望透過提早曝光，以調節即將到來的雙12預期可能引爆的龐大物流量，同時因應傳統春節購物旺季，讓賣家能以超值的價格寄送件，降低營運成本，增加大幅獲利。

綠界科技除提供國內店到店配送（C2C）及大宗寄倉（B2C）兩種寄送方式外，目前也開始與各大開店平台進行串接擴大服務範圍，今年中更啟動跨境物流超商取貨及宅配服務，提供台灣賣家可以透過綠界科技輕鬆地把商品賣到香港、新加坡、馬來西亞等國家，買家至海外的超商取貨的服務，協助國內電商升級轉型成為跨境電商的角色。

(工商 )