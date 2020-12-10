SOGO百貨董事長黃晴雯10日指出，今年在團隊啟動優化APP數位與商品力齊全帶動下，全台七店周年慶均超標「全壘打」年增6％達113億元，其中包括天母、中壢、新竹三店更有兩位數成長，創九年來新高，黃晴雯強調，不僅是業績超標，今年營業效益更在後置控管得宜EPS達1.22元，較去年同期0.59元成長翻倍。

SOGO周年慶每年時間點都在11月初、且無論景氣都是12天，今年全台七店再度創造一秒500筆、一分鐘3萬筆交易佳績；黃晴雯表示，儘管上半年因疫情衝擊業績相對衰退，但在此波周年慶衝擊挹注下「把上半年業績拚回來了！」

SOGO全台周慶表現最亮眼為新竹店以超過18億元業獨占同區同業之冠，且每年都呈兩位數成長，九年來光是化妝品專區就成長逾三成，明年有望朝國際精品與高級娛樂引進。

此外，中壢店、天母店則都是成長11％，而敦化、復興兩店也有9.5％成長，至於高雄則有4.5％，忠孝店則有3.5％，忠孝店是唯一沒有精品專櫃的百億大店。

黃晴雯表示，後疫情時代的2021年將持續站穩數位發展的轉型，同時原訂各店改裝將於明年進行調整，將以「蓄勢待發」力拚明年業績目標450億元。

(工商 )