《天堂Ｒ》黃金槍騎新職業技能影片

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》（以下簡稱《天堂Ｒ》），今(10)日正式改版推出全新職業「黃金槍騎」，同步釋出【新職業成就活動】放送全服獎勵、【槍騎王者大師賽】首度舉辦跨服的多輪玩家競賽、【黃金紀念點名】抽高價稀有虛寶、【狩獵圖鑑2.0】取得珍貴遊戲道具，此外，官方搶先預告【最強血盟爭霸戰】，將於2021年1月份開放報名，從2月進行血盟比賽共為期4週，挑戰最強血盟稱號、敬請期待！

全新職業「黃金槍騎」正式上線、首度釋出新職業技能影片

《天堂Ｒ》全新職業「黃金槍騎」於12月10日正式登場，「黃金槍騎」武器為「槍」，可透過技能「轉換」自由切換遠攻或近戰型態，為遊戲首位中距離攻擊職業定位，遠近距離攻擊兼顧、且精通多樣被動技能；強大招牌控制技能「殘酷」：在近戰型態時，可將對手暈眩並瞬間拖至面前、遠攻型態則會轉變為讓對手瞬間擊退與暈眩；「黃金槍騎」擁有媲美「騎士」的體質及技能，能延伸各種連招玩法來重創對手！Lv.85可習得「施壓：死亡召喚」，技能命中會使對手無法透過回捲傳送回家、並在嘗試使用時造成追加傷害。此外，【轉職紀念活動】經驗合併上限開放至Lv.90，可領取「黃金槍騎轉職紀念箱子(活動)」有機會取得「黃金槍騎」稀有技能書！

官方同步推出【新職業成就活動】即日起至2021年2月18日，個人成就：「黃金槍騎」達Lv.85可領取「純白的萬能藥(刻印)」*30、Lv.88可領取「倫提斯/史奈普+1強化券(刻印)」*1、Lv.90可領取「封印的傲慢之塔符咒箱(刻印)」*1；全伺服器成就：全服「黃金槍騎」創角達1000人，加碼送全服Lv.80的「黃金槍騎」可領取「純白的萬能藥(EXP)」*10、創角達1500人，加碼送全服Lv.81的「黃金槍騎」再領取「純白的萬能藥(EXP)」*10、「史奈普+1強化券」*1，創角達2000人、加碼送全服Lv.83級的「黃金槍騎」再領取「純白的萬能藥(EXP)」*10及「萬能藥100%製作券(活動)」*1，敬請把握！

首度舉辦跨服多輪競賽「槍騎王者大師賽」、獎勵總價值近50萬台幣！

迎接大改版，首度舉辦跨服的多輪玩家競賽【槍騎王者大師賽】總獎勵價值高達近50萬台幣！12月20日「世界攻城」及12月27日各伺服器「一般攻城」勝利的血盟，可獲得出賽資格，並指派3位盟友出戰1月8日的小組賽，於1月9日進行前四強及冠亞季軍賽；每隊擁有固定金幣可添購裝備、技能、消耗品，每輪為兩大伺服器進行三回合對戰，獲取積分高的隊伍晉級下一輪；前三名獎勵為：冠軍30萬樂豆點、亞軍15萬樂豆點、季軍4萬5千元樂豆點，並且優勝代表所屬伺服器，可取得兩週「雕像紀念BUFF」，邀請全體玩家準備參戰！

《天堂R》首度舉辦跨服多輪競賽「槍騎王者大師賽」。(圖/遊戲橘子提供)

【黃金紀念點名】於即日起至2021年1月14日，每日累積上線60分鐘，可領取物資獎勵，並有機會獲得「純白的萬能藥(EXP)箱子」、「純白的萬能藥箱子」、「覺醒龍心」等珍貴虛寶，解鎖指定條件．每日可挑戰進階點名獎勵！【狩獵圖鑑2.0】是專為打寶獵人設計的全新介面圖鑑、並更新狩獵任務，除了保留原本的經驗值獎勵，同步新增「討伐品箱子」有機會開出「巴拉卡斯之心」、「萬能藥(EXP)」等珍貴道具！此外，【黃金禮賓計畫】即日起開跑，於活動網頁登入可領取專屬禮賓好禮，於角色Lv.50開始，每一階段可領取一份禮盒，可取得遊戲物資、裝備資源及多項+3飾品，後續更將開放裝備重生獎勵！更多改版資訊請持續鎖定官方消息，詳細活動時間與內容，以官網活動網頁說明為準。

《天堂R》專為打寶獵人設計的「狩獵圖鑑2.0」。(圖/遊戲橘子提供)

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