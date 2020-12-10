樹林河濱環保公園內有一處像鏡子般清澈的滯洪池，原本周邊布滿雜木、草叢，新北市高灘處向經濟部水利署申請前瞻水環境補助，花費1200萬元整治周邊環境，卻意外在池內發現台灣石(魚賓)、台灣鬚鱲、短吻紅斑吻鰕虎等台灣特有種魚類。高灘地表示，過程以保留部分水域、不影響棲地方式施工，預計12月底完工，完工後也將率續追蹤池內物種，確保生態永續。

樹林河濱公園因景緻優美自然，園內綠地環抱的沐心池和池畔大榕樹為民眾、自行車騎士的休憩、打卡的停留點。高灘地工程管理處科長林柏宏表示，沐心池是2011年設置館前路時打造的消能滯洪池，水源由後村圳注入；由於沐心池周邊一直有雜木、草叢，環境視野沒有很通透，地方人士都希望能妥善規畫周邊環境，因此向水利署申請補助，以減量設計、低度開發原則進行微整地、護岸砌石，並以自然塊石、碎石設置鋪面，打造200公尺步道。

特別的是，池內有有台灣石(魚賓)、台灣鬚鱲、短吻紅斑吻鰕虎等台灣特有種魚類，及少量石田螺和台灣椎實螺等螺貝類，生態相當豐富，因此人員在施工過程中也特別保留水域，提供生物基本棲息棲息環境，周邊的大榕樹也以圍籬保護，避免機具進入損傷枝幹和根系。

林柏宏指出，工程將於年底完成，屆時高灘處將持續進行生態調查，監測池內生態環境，維持生物多樣性，民眾也可到樹林河濱欣賞美景、特種魚類、白鷺鷥覓食，但記得須與牠們保持距離，避免破壞生態環境。

(中時 )