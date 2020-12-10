從台灣鞋廠女工到金門有線電視的董事長，許雪芳以其奮發向上，關懷社會人群的生活態度，獲選今年全國好人好事代表，早年工傷留下1根永不再彎曲的手指，正是她一路走來，始終堅忍不拔的人生指標。

高一暑假時，15歲的許雪芳自覺不是念書的料，在歷經一場家庭革命後，輟學帶著無限的憧憬，隻身渡海到海峽另一方的台灣，投靠在台北鞋廠擔任樣品師傅的阿姨，跟著進廠從最基層的生產線女工做起。

每天與姐姐、阿姨們一起釘高跟鞋跟的她，比別人還要努力，只要有加班機會一定留下來，一天工作超過10幾個小時是常有的事。有一次，真的累癱了打起盹來，就這樣不慎被機器壓傷左手食指，血肉模糊和椎心之痛至今讓她難忘。

雖然線上的班長要她休養幾天，但她堅持到廠上班，看在眼裡疼惜在心的老闆安排她幫會計姐姐跑跑腿，做一些打雜的瑣事，卻讓離開生產線的她，就這樣出現改變一生的轉折點。

不知道甚麼叫辛苦，大、小事攬著做的許雪芳，在老闆鼓勵下重新拿起課本，開始半工半讀的生活，白天認真做好總機小妹，下午5點離廠，常常一個10元麵包就打發晚餐，趕緊搭車上學去，把自己當作一塊強力海綿，不斷吸取會計、貨幣、國貿方面的商學新知，努力工作加上不斷學習，20出頭就被公司擢升為會計主任。

1993年，許雪芳回到故鄉金門，這時她不再是昔日懵懂少女，而是滿腹生意經的女知青，看準解嚴後的金門正在進行1場生活大革命，毅然加入地方有線電視的經營團隊，用聲光媒介與曾遭軍管束縛36年，連收音機、照相機都不能任意擁有的鄉親交朋友、博感情，成為大家眼中的女強人。

堅持「取之社會、用之社會」的許雪芳，用她的媒體影響力關注蛻變中的金門，經常引進台灣表演團體跨海親子同樂，也深入學校、社區關懷學童、長者，總希望自己投注的心力，可以為社會各個角落帶來正能量，引起大家的共鳴，累積更多改變現況的善力。

目前也是金門縣生命線協會理事長，以及近10個公益、公共團體委員的許雪芳，幾年來陸續獲得全縣優良商人獎、模範婦女、10大傑出企業經理人優秀楷模的榮譽。「修，更好的自己」她期許自己帶著一顆感恩的心，繼續一路走下去。

(中時 )