綠營傳出甫卸任的的日本前首相安倍晉三，最快明年三月訪台，並可能將循捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）模式，到立法院發表演說。對此，外交部次長田中光9日表示：「樂觀歡迎。」港媒直言，一旦安倍晉三真的訪台，其破壞力「比參拜靖國神社還要大」，對正準備舉辦奧運的日本而言，絕對是「極大威脅」。

香港媒體《中評社》今日評論表示，安倍晉三9月16日才卸任首相，其過去出身政治世家，並兩度擔任首相一職，是日本在任時間最長的首相，至今仍擁有強大政治影響力，此次訪台原因也恐怕沒那麼單純。

評論指出，安倍晉三恐怕是衝著「核食解禁」訪台，繼總統蔡英文「突襲式」宣布明年元旦開放美國萊豬進口後，日本核食也磨刀霍霍，盼能順勢進入台灣。尤其駐日代表謝長廷日前拋出相關議題，更被視為蔡政府在測風向、試水溫，台灣開放核食可能性極大。

針對安倍晉三訪台消息，評論直言，這會挑動中國大陸的敏感神經，不僅對正要穩定改善的中日關係「破壞力極大」，對明年準備辦奧運的日本而言亦是「極大威脅」；評論更直指，安倍晉三一旦訪台，「其破壞力比參拜靖國神社還要大」。

(中時新聞網)