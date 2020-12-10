美國大選過了一個多月後，現任總統川普仍拒絕認輸，且就在德州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）8日向美國最高法院提起訴訟，指控多個拜登勝出的搖擺州選舉違憲，川普本人也加入行列。對此，律師葉慶元看完後則是認為，川普這次真是刷新羞恥度的下限，並稱他是「垂死掙扎」。

葉慶元今(10日)在臉書寫下，川普陣營透過德州檢察總長提出新的訴訟，要求聯邦最高法院排除數以百萬計的拜登選票，重新提名總統選舉人代表，或改由眾議院進行總統選舉；他的猜測是，雖然保守派有人數上的絕對優勢，但聯邦最高法院應該會直接駁回此一請求，連言詞辯論程序都會直接略過。

葉慶元直言，「川普這次真是刷新羞恥度的下限，這樣的人也拿到7000萬的選票，真是讓美國民主淪為笑話。」

不少網友見狀後則紛紛留言表示，「開始崩潰了」、「此時他(川普)才深知自己時日不多了」、「真心希望再也不要看到他和聽到他的聲音」。

美國大選可說已告一段落，雖川普陣營持續發動法律戰，盼翻轉大選結果，但是共和黨人針對賓夕法尼亞州（Pennsylvania）所提出的選舉訴訟案，在日前已遭聯邦最高法院駁回，且包括保守派的大法官在內，都沒有任何異議。

(中時新聞網)