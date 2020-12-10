台北市明倫社宅「3房型」租金超過4萬元引發爭議，傳出是台北市政府考慮房屋稅及地價稅成本所致。內政部次長花敬群表示，是因為市長柯文哲對法制的不了解的誤解，引導出一個扭曲的結果，這都是誤會導致的錯誤。

針對明倫社宅爭議，花敬群今在臉書上批評，台北市整天把自償率掛在嘴上，不是因為財務有問題，而是心理有鬼；上午在行政院會後記者會，花敬群又被問到，內政部為鼓勵社會住宅，僅提供10年的免稅優惠，10年後的租稅成本加計才導致部分租金超4萬元。

花敬群說，這是市政府或市長對法制的不了解的誤解，而導致的誤會。住宅法在立法時用5年為限，必要時再延長5年，這樣的原因是依照稅捐稽徵法或納稅者權利保護法規定，稅法或其他法律為特定政策所規定之租稅優惠，應明定實施年限。「法律規定立法要減稅，就是要明定實施年限」，但立法時精神是時間到了就再修法再延長，所有地方政府都了解。

花敬群說，所以這是首長的誤解引導出一個扭曲的結果，所以算成本時把房屋及地價稅都算進去，「而且算的比例還真的非常高」，這都是誤會導致的錯誤，本來就沒有10年的問題。

(中時 )