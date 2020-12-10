林煜杰一人照料1萬株草莓，品種主要是香水與美姬。（王文吉攝）

林煜杰轉行從農，自己整地、組裝錏管、搭建棚架等，全不假他人。（王文吉攝）

林煜杰靠著「薄肥多施」，2天噴灑1次液肥，成功在平地種植草莓。（王文吉攝）

林煜杰承租叔叔農地，初種草莓就繳出亮眼成績單。（王文吉攝）

「愛吃草莓嗎？爸爸自己種！」35歲林煜杰育有1歲、2歲及3歲女兒，原本當貨車司機，也曾創業開火鍋店，因孩子愛吃草莓，今年秋冬承租叔叔農地，並貸款100多萬元，在神岡試種高架草莓。他說，孩子現在「草莓吃免驚」，還有多餘的莓果透過網路團購及夜市銷售。

林煜杰擔任10多年貨車司機，2年前砸下積蓄自創火鍋品牌，但只撐1年就慘澹收場。去年他利用叔叔提供的畸零地，試種水耕草莓及高麗菜，並上網爬文自學栽培技術。因叔叔不想再種稻，今年7月一期稻作收割後，林煜杰承租4分地，並貸款上百萬元，擴大栽培高架草莓。

林煜杰自己整地、組裝錏管、搭建棚架等前置作業全不假他人，採離地栽培及薄肥多施，植株莖葉不沾土，第一期花順利結果，果實鮮紅碩大。他開心表示，孩子「草莓吃免驚」，還有多餘的莓果透過網路團購及夜市銷售，目前每台斤350元至250元，也開放民眾自採。

林煜杰一人照料1萬株草莓，品種主要是香水與美姬，他說，草莓從幼苗到開花之前最容易有病蟲害，而且施肥不慎就會造成肥傷。他靠著「薄肥多施」，2天就噴灑1次液肥，成功在平地種植草莓，只是噴液肥時，常被鄰居誤認為噴農藥，讓他無奈苦笑。

林煜杰砸百萬轉行種草莓，父親一度擔心他破產，90歲阿公看到收成不錯，拍胸普保證說「阮孫絕對沒問題啦！」林煜杰回想，農場從無到有，過程辛苦，但從農很快樂，時間自由，方便接送小孩，請假也不用看老闆眼色，夏天草莓季結束，將輪種小番茄、小黃瓜。

(中時 )