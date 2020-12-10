台鐵猴硐至瑞芳正在搶通中，交通部協調公路總局啟動公路接駁，在短途客運接駁，12月9日共開客運150班車、疏運旅客約1036人；累計開行客運1052班車、疏運旅客8996人。
至於往返台北宜蘭或花蓮的長途客運接駁，12月9日共開客運1396班車、疏運旅客約2萬6395人；累計開行客運1萬65班車、疏運旅客20萬8678人。
對號車部分，樹林往東方向列車，樹林至宜蘭間停駛。羅東、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。西部往東部跨線列車，七堵至宜蘭間停駛，另由宜蘭開；東部往西部跨線列車，宜蘭至七堵間停駛，另由七堵特開。
從12月9至12月12日增開5410次樹林至七堵，沿途停靠樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵等站。12月9日至12月13日，部分列車也有增停。全區間停駛車次包括樹林至台東642次(12月9日至11日)。樹林至花蓮605、212、241次(12月9日至11日)。樹林至蘇澳262、261次(12月9日至11日)。台東至花蓮611次(12月9日至11日)。樹林至知本418次、427次(12月11日)。七堵至台東484次(12月11日)。
區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。支線平溪線、深澳線停駛。
(中時 )
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